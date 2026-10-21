صالحی: میراث فرهنگی خراسان شمالی باید در سطح ملی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدارنماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی که در سالن جلسات دفتر نماینده ولی فقیه خراسان شمالی برگزارشد، با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی این استان اظهار کرد: بجنورد و خراسان شمالی از مناطق شناخته‌شده کشور هستند و حضور در این منطقه و آشنایی نزدیک‌تر با ظرفیت‌های آن، فرصتی ارزشمند برای شناخت توانمندی‌های فرهنگی و هنری به شمار می‌رود.

وی افزود: حضور در خراسان شمالی در چارچوب برنامه‌های دولت چهاردهم، فرصتی برای توجه به سرمایه‌های فرهنگی این استان و فراهم‌کردن زمینه معرفی بهتر آن‌ها در سطح ملی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی خراسان شمالی گفت: این استان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار است و چهره‌ها و هنرمندان آن بخشی از تاریخ، هویت و داشته‌های فرهنگی این منطقه را بازتاب می‌دهند.

صالحی با بیان اینکه شخصیت‌های اصیل و تأثیرگذار در دوره‌های مختلف تاریخی نقش مهمی در پاسداری از سرزمین و تقویت هویت ایرانی داشته‌اند، افزود: شناخت و معرفی این چهره‌ها می‌تواند به بازخوانی بخش‌های ارزشمندی از تاریخ و فرهنگ کشور کمک کند.

وی تأکید کرد: ظرفیت‌های فرهنگی و هنری هر منطقه بخشی از سرمایه ملی ایران است و معرفی آن‌ها باید فراتر از برگزاری برنامه‌ها و نمایش آثار باشد و شناخت عمیق‌تری از مردم، سنت‌ها، شخصیت‌ها و میراث فرهنگی مناطق مختلف فراهم کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت شناخت توانمندی‌های بومی استان‌ها اظهار کرد: هر منطقه متناسب با پیشینه تاریخی و اجتماعی خود از قابلیت‌های فرهنگی و هنری برخوردار است که می‌تواند در تقویت هویت ملی و غنای فرهنگی ایران نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به میراث فرهنگی و ناملموس خراسان شمالی افزود: بخشی از این میراث در سطح جهانی شناخته شده است و این موضوع اهمیت صیانت از داشته‌های فرهنگی، معرفی آن‌ها و انتقالشان به نسل‌های آینده را دوچندان می‌کند.

صالحی خاطرنشان کرد: معرفی این سرمایه‌ها تنها به حفظ گذشته محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری و افزایش توجه به توانمندی‌های مناطق مختلف کشور باشد.

وی با اشاره به جایگاه روستاها و جوامع عشایری در هویت فرهنگی ایران گفت: روستاها را نباید صرفاً حاشیه‌ای بر زندگی شهری دانست؛ چراکه این مناطق بخش مهمی از هویت فرهنگی و اجتماعی کشور را در خود جای داده‌اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: سنت‌ها، آیین‌ها، روایت‌ها و شیوه‌های زندگی بومی در مناطق روستایی و عشایری از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی هستند و شناخت و معرفی آن‌ها به درک بهتر تنوع فرهنگی ایران کمک می‌کند.

صالحی ادامه داد: توجه به این جوامع باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر معرفی داشته‌های فرهنگی آن‌ها، زمینه دیده‌شدن استعدادها و توانمندی‌های هنری ساکنان روستاها و مناطق عشایری نیز فراهم شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر با عنوان «هزار و یک روایت» در خراسان شمالی اظهار کرد: چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی مناطق روستایی و عشایری فراهم می‌کنند.

وی افزود: فیلم و عکس می‌توانند ابعاد گوناگون زندگی در این مناطق را به تصویر بکشند و مخاطبان را با فرهنگ، سنت‌ها و توانمندی‌های جوامع محلی آشنا کنند.

صالحی با بیان اینکه اهمیت این رویدادها تنها به برگزاری یک برنامه فرهنگی محدود نمی‌شود، گفت: جشنواره‌ها می‌توانند بستری برای معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده و جلب توجه جامعه به بخش‌هایی از فرهنگ ایرانی باشند که گاه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این جشنواره در خراسان شمالی به معرفی بهتر ظرفیت‌های استان و افزایش توجه به سرمایه‌های فرهنگی و هنری مناطق روستایی و عشایری کمک کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان بر بهره‌گیری از فرصت‌های فرهنگی برای معرفی هویت بومی و تقویت پیوند میان فرهنگ محلی و هویت ملی تأکید کرد و شناخت و معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور را زمینه‌ساز غنای بیشتر فرهنگ ایران دانست.