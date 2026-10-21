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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

سومین «جشنواره رسانه‌ای بهارستان» برگزار می‌شود

سومین «جشنواره رسانه‌ای بهارستان» برگزار می‌شود

مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سومین «جشنواره رسانه‌ای بهارستان» را با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانه‌ای و تعامل بیشتر با اصحاب رسانه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سومین «جشنواره رسانه‌ای بهارستان» را با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانه‌ای و تعامل بیشتر با اصحاب رسانه برگزار می‌کند.

موضوعات این جشنواره عبارت است: «مجلس، جنگ تحمیلی سوم و ملت مبعوث»؛ «مجلس و حفظ اتحاد و انسجام ملی»؛ «تحلیل و تفسیر مصوبات مجلس شورای اسلامی»؛ «تبیین مصوبات مجلس به زبان ساده برای عموم مردم»؛ «مجلس و دیپلماسی پارلمانی»؛ «زنان و مجلس»؛ «نظارت میدانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی»؛ و «روایت و انعکاس استمرار فعالیت‌های مجلس در شرایط جنگی».

این جشنواره در ۵ قالب تولیدات مکتوب (شامل گزارش، گفت‌وگو، یادداشت، تیتر و خبر)، آثار تصویری و صوتی، تولیدات فضای مجازی، تولیدات گرافیکی و عکس و بخش ویژه برگزار می‌شود.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ۱۰ آبان ۱۴۰۵ و زمان اختتامیه این رویداد آذر ۱۴۰۵ اعلام شده است.

متقاضیان می‌توانند برای ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت bmfe.parliran.ir مراجعه کرده و در صورت داشتن هرگونه سوالی با شماره تماس‌های ۰۹۹۱۲۰۷۰۳۹۶ و ۰۲۱۳۹۹۳۲۵۲۷ تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 6985533

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