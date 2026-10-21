به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی، در واکنش به درخواست وزیر امور خارجه آمریکا از جهان برای محکوم کردن ایران به‌خاطر ناامنی موجود در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز، نوشت: «آنها در کمتر از ۹ ماه، دو بار در میانه مذاکرات به ایران حمله کردند؛ کوکان ما را در میناب سلاخی کردند، دختران ما را در لامرد کشتند، رهبران ما را ترور کردند و با انواع تحریم‌های اقتصادی، فشار بر ایرانیان را تشدید کردند؛ و اکنون بعد از نقض آشکار تفاهم خاتمه جنگ که خودشان امضاء کردند، همزمان با ادعای پیروزی‌، از جهان می‌خواهند ایران را محکوم کند!



وی با بیان اینکه فراموش نکنیم که جهان امروز تاوان قانون‌شکنی و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را می‌پردازد؛ از آشوب در منطقه تا ناامنی اقتصاد و انرژی در اقصی‌نقاط جهان، تصریح کرد: نمی‌توانید آتش‌افروزی کنید، منطقه را به آشوب بکشید و بعد در جایگاه شاکی بایستید و از دیگران بخواهید قربانی را محکوم کنند. نمی‌توانید با وارونه‌ جلوه‌دادن جای متجاوز و قربانی، از مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کنید.»