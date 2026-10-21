به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر چهارشنبه در آیین بزرگداشت روز استاندارد در استانداری گیلان، ضمن گرامیداشت این روز اظهار کرد: شعار جهانی سازمان استاندارد با عنوان «چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» بیانگر اهمیت استاندارد در مسیر توسعه و بهبود کیفیت زندگی است.

وی با اشاره به نقش استاندارد در ایجاد نظم و پیش‌بینی‌پذیری در فرایندها افزود: رعایت استانداردها موجب می‌شود کیفیت کالاها و خدمات ارتقا یابد و فرایندهای تولید، تجارت و ارائه خدمات با اطمینان بیشتری انجام شود.

استاندار گیلان با اشاره به افزایش ارزیابی کالاهای وارداتی در استان تصریح کرد: تعداد ارزیابی‌های انجام‌شده از کالاهای وارداتی در سال گذشته سه هزار و ۳۶۳ مورد بود که این رقم در شش‌ماهه اخیر به پنج هزار و ۷۹۲ مورد رسیده است.

حق‌شناس افزایش این آمار را نشان‌دهنده رشد ارزیابی‌ها و تغییر مسیر کریدورهای حمل‌ونقل از جنوب به شمال در شرایط کنونی دانست و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرتبط با کنترل کیفیت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توسعه استاندارد نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته است، تصریح کرد: بهره‌گیری از ابزارهای جدید و آزمایشگاه‌های مجهز می‌تواند به ارتقای کیفیت ارزیابی‌ها و تسریع فرایندهای مرتبط کمک کند.

استاندار گیلان با تأکید بر تأثیر مستقیم کیفیت بر کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه عمومی گفت: توسعه استانداردها موجب کاهش فرایندهای زائد و افزایش قابلیت پیش‌بینی در فعالیت‌ها می‌شود و از طریق پیش‌بینی‌پذیر شدن فرایندها می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد و زمینه ارتقای سطح رفاه جامعه را فراهم کرد.