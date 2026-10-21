به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، گه در سالن جلسات دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد اظهار کرد: سفر به این استان فرصتی فراهم کرده است تا وضعیت توسعه روستایی و عشایری از نزدیک بررسی شود و مسائل، مشکلات و مطالبات مردم این مناطق بدون واسطه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از اهداف مهم سفرهای استانی، حضور در میان مردم، گفت‌وگو با آنان و شناخت دقیق‌تر شرایط زندگی و نیازهای مناطق مختلف است؛ چراکه تصمیم‌گیری درباره مسائل روستاها زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که بر پایه شناخت میدانی و شنیدن مستقیم دیدگاه‌های مردم انجام شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: حتی اگر این سفر دستاورد دیگری نداشته باشد، همین که در کنار روستاییان بنشینیم، سخنان آنان را بشنویم و مسائل و مشکلاتشان را از نزدیک بررسی کنیم، دستاوردی بزرگ و ارزشمند خواهد بود.

حسین‌زاده با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم اظهار کرد: شناخت مشکلات و نیازهای روستاییان تنها از طریق گزارش‌ها و بررسی‌های اداری امکان‌پذیر نیست، بلکه حضور در محل زندگی آنان و گفت‌وگوی بی‌واسطه با ساکنان روستاها می‌تواند ابعاد مختلف مسائل را روشن‌تر کند.

وی افزود: مردم مناطق روستایی و عشایری از نزدیک با مشکلات و ظرفیت‌های محل زندگی خود آشنا هستند و شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات آنان می‌تواند به شناخت دقیق‌تر اولویت‌ها و انتخاب راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات کمک کند.

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: سفرهای استانی فرصتی برای بررسی شرایط موجود، ارزیابی نیازها و گفت‌وگو با مردم و مسئولان محلی است تا مسائل مناطق مختلف با توجه به شرایط و اقتضائات هر منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه توسعه روستایی، شناخت نیازهای واقعی مردم و بررسی میدانی شرایط زندگی آنان اهمیت زیادی دارد و می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مؤثرتر را فراهم کند.

حسین‌زاده با اشاره به شرایط دشوار موجود گفت: دولت با وجود محدودیت‌ها و مشکلات تلاش می‌کند در مسیر حل مسائل مردم اثرگذار باشد و برای بهبود شرایط زندگی آنان گام بردارد.

وی افزود: ما نیز به‌عنوان نمایندگان دولت در سفرهای استانی تلاش می‌کنیم مسائل و مشکلات موجود را بررسی کنیم، مطالبات مردم را بشنویم و برای یافتن راهکارهای مناسب به‌منظور رفع آن‌ها چاره‌اندیشی کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تأکید کرد: ارتباط مستقیم با مردم و آگاهی از شرایط واقعی زندگی آنان به مسئولان کمک می‌کند تا مسائل را با نگاه دقیق‌تری دنبال کنند و در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای مناطق مختلف گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به مشکلات روستاییان و عشایر باید با شناخت شرایط هر منطقه و بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای موجود همراه باشد تا امکان برنامه‌ریزی متناسب با واقعیت‌های میدانی فراهم شود.

حسین‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های روستایی و عشایری خراسان شمالی اظهار کرد: بررسی میدانی وضعیت این مناطق و گفت‌وگو با مردم و مسئولان محلی می‌تواند به شناخت بهتر نیازها و اولویت‌بندی مسائل برای پیگیری و رفع مشکلات کمک کند.

وی افزود: در جریان این سفر، شرایط توسعه روستایی و عشایری استان از نزدیک مورد توجه قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود مسائل و مطالبات مردم این مناطق با دقت بیشتری بررسی شود.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: هر منطقه با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی خود، ظرفیت‌ها و نیازهای متفاوتی دارد؛ ازاین‌رو، شناخت شرایط محلی و شنیدن دیدگاه‌های مردم می‌تواند در انتخاب مسیرهای مناسب برای توسعه نقش مؤثری داشته باشد.

وی تأکید کرد: روستاییان و عشایر بخش مهمی از جامعه کشور هستند و توجه به مسائل آنان، شناخت توانمندی‌های مناطق محل زندگی‌شان و بررسی راهکارهای رفع مشکلات، از موضوعات مهم در مسیر توسعه روستایی به شمار می‌رود.

حسین‌زاده در پایان بر اهمیت حضور میدانی مسئولان و ارتباط بی‌واسطه با مردم تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند با روشن‌تر کردن نیازها و اولویت‌های مناطق روستایی و عشایری، زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پیگیری مؤثرتر مطالبات مردم را فراهم کند.