به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد، از تداوم فعالیت ناپیوسته زبانه یک سامانه بارشی در استان تهران خبر داد و اعلام کرد: از روز پنجشنبه (۳۰ مهر) تا روز دوشنبه (۴ آبان)، در نیمه شمالی استان تهران، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات، در برخی ساعات مه رقیق، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، در ارتفاعات بالادست و قله‌ها نیز در برخی ساعات مه‌آلودگی، رگبار باران و گاهی رگبار برف، وزش باد شدید تا بسیار شدید موقتی، رعدوبرق و احتمال وقوع توفان، تگرگ و صاعقه وجود دارد.

از جمله آثار این مخاطره جوی می‌توان به لغزندگی معابر، خیابان‌ها و جاده‌ها، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، مه و کاهش شعاع دید در برخی ساعات، آب‌گرفتگی موقت و جاری شدن روان‌آب در برخی نقاط اشاره کرد. همچنین بالا آمدن موقت سطح آب برخی رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در مناطق کوهستانی و احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی دور از انتظار نیست.

همچنین در برخی ساعات، رگبارهای پراکنده باران با احتمال رعدوبرق در نقاطی از نیمه جنوبی استان تهران پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب ایجاد ترافیک و اختلال در تردد شود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، میانگین دمای هوای استان تهران نیز بین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد. در برخی ارتفاعات، به‌ویژه ارتفاعات شمال شرقی استان، احتمال یخبندان شبانه موقت سطح زمین و ثبت کمینه دمای کمتر از ۵ درجه سلسیوس وجود دارد. همچنین احتمال کاهش دمای سطح خاک به صفر تا منفی ۵ درجه سلسیوس در ارتفاعات، به‌ویژه مناطق شمال شرقی استان، مطرح است که می‌تواند خطر تنش دمایی و سرمازدگی را به همراه داشته باشد.

سازمان هواشناسی در همین راستا، نسبت به احتیاط در ترددهای شهری و سفرها، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، هشدار داد و بر ضرورت خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید کرد.

همچنین پرهیز از جابه‌جایی عشایر و چرای دام در مناطق کوهستانی، احتیاط در طبیعت‌گردی و فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی و کوهنوردی و ترجیحاً خودداری از صعود به قله‌ها و حضور در مناطق کوهستانی و روددره‌ها، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، از دیگر توصیه‌های هواشناسی است؛ چراکه در این ساعات احتمال جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه و بارش تگرگ وجود دارد.

بر اساس توصیه‌های سازمان هواشناسی، پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، آماده‌سازی تجهیزات گرمایشی در مناطق شمالی استان، به‌ویژه شمال شرق، احتیاط در انجام امور عمرانی و حفاظت از تجهیزات و تأسیسات حساس به دما نیز ضروری است.

سازمان هواشناسی همچنین بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مقابله با پیامدهای احتمالی این مخاطرات جوی تأکید کرده است.