اجرای ۶۸ پروژه راهداری و راه روستایی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر بعدازظهر چهارشنبه با اشاره به برنامه‌های عمرانی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر پروژه‌های متعددی با هدف ارتقای کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای استان در حال اجراست که ۴۰ پروژه به محورهای مواصلاتی و راهداری، ۱۷ پروژه به احداث و بهسازی راه‌های روستایی و ۱۱ پروژه به بخش‌های فنی و زیرساختی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه توسعه و نگهداری راه‌ها در استانی با گستردگی جغرافیایی خراسان جنوبی اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: موقعیت استان در شبکه ارتباطی شرق کشور و ترددهای بین‌استانی و ترانزیتی، ضرورت توجه هم‌زمان به نگهداری راه‌های موجود و توسعه زیرساخت‌های جدید را دوچندان کرده است.

بهسازی محورهای مواصلاتی با اجرای ۴۰ پروژه

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به جزئیات پروژه‌های حوزه راهداری گفت: از مجموع ۴۰ پروژه این بخش، ۶ پروژه در حوزه ایمنی و روشنایی، ۱۲ پروژه در زمینه نگهداری راه‌ها و ۲۲ پروژه در حوزه ابنیه فنی و اصلاح نقاط پرحادثه اجرا می‌شود.

ذاکر، اجرای روشنایی محور بیرجند ـ خوسف، روشنایی نقاط پرتصادف استان، روشنایی ورودی محور طبس ـ یزد و سرویس و نگهداری روشنایی نقطه‌ای تقاطع‌های پرتصادف را از جمله طرح‌های در دست اجرا برای ارتقای ایمنی جاده‌ها برشمرد.

وی ادامه داد: این اقدامات با هدف بهبود دید رانندگان در محدوده‌های حساس و کاهش خطرات ناشی از تردد در نقاط پرمخاطره انجام می‌شود.

ذاکر همچنین به طرح‌های بهسازی و روکش آسفالت اشاره کرد و گفت: محور سربیشه ـ نهبندان ـ زاهدان، خوسف ـ خور، بیرجند ـ اسدیه ـ گزیک ـ میل ۷۳، فردوس ـ دیهوک، کمربندی قاین، کمربندی بیرجند و محور قاین ـ خواف از جمله مسیرهایی هستند که پروژه‌های نگهداری و بهسازی در آنها در حال اجراست.

وی با تأکید بر ضرورت نگهداری اصولی از زیرساخت‌های جاده‌ای بیان کرد: اجرای به‌موقع عملیات روکش و بهسازی آسفالت، ضمن افزایش دوام روسازی راه‌ها، از فرسودگی بیشتر مسیرها و تحمیل هزینه‌های سنگین بازسازی در آینده جلوگیری می‌کند.

اصلاح نقاط حادثه‌خیز در دستور کار راهداری

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اجرای ۲۲ پروژه در حوزه ابنیه فنی و نقاط پرحادثه اظهار کرد: اصلاح نقاط دارای سابقه تصادف، ایمن‌سازی تقاطع‌ها و تقویت سازه‌های فنی از محورهای مهم برنامه‌های اجرایی این اداره‌کل است.

وی از اصلاح و ایمن‌سازی تقاطع غیرهمسطح پرحادثه بجد، ایمن‌سازی تقاطع مجتمع خدماتی رفاهی خاطره، تکمیل عملیات اصلاح نقطه پرحادثه خوانشرف در محور نهبندان ـ زابل و اصلاح قوس کیلومتر ۶۸ محور بیرجند ـ قهستان موسوم به «پیچ وک» به عنوان بخشی از طرح‌های این حوزه نام برد.

ذاکر افزود: در کنار اقدامات مرتبط با نقاط پرحادثه، پروژه‌هایی برای تبدیل آبنماها به پل، تعریض ابنیه فنی و تعمیر و مرمت پل‌ها نیز در حال اجراست که نقش مهمی در افزایش ایمنی عبور و مرور و ارتقای پایداری زیرساخت‌های جاده‌ای، به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی، دارد.

۱۱۴ کیلومتر پروژه راه روستایی در هشت شهرستان

وی توسعه راه‌های روستایی را یکی دیگر از اولویت‌های عمرانی استان دانست و گفت: در حال حاضر ۱۷ پروژه احداث و بهسازی راه‌های روستایی با مجموع طول اعلام‌شده حدود ۱۱۴.۵ کیلومتر در شهرستان‌های بیرجند، خوسف، درمیان، نهبندان، بشرویه، زیرکوه، سربیشه و عشق‌آباد در حال اجراست.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف تسهیل رفت‌وآمد روستاییان، بهبود دسترسی به خدمات و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه مناطق روستایی دنبال می‌شود.

ذاکر با تشریح بخشی از پروژه‌های این حوزه اظهار کرد: احداث و بهسازی راه روستایی بهشت‌آباد ـ جوزردان و تکمیل محور فردوس ـ چاهنو ـ نگینان در بشرویه از جمله طرح‌های در حال اجراست.

وی ادامه داد: احداث راه نارمنج ـ منجگان و تکمیل آنتنی‌های گیوک و زیراچ ـ محمدسلطان در شهرستان بیرجند، تکمیل راه روبیات ـ عیلکی، بهسازی مسیرهای خوسف ـ ماژان ـ قلعه‌زری، آسفالت راه‌های روستایی محمدیه و مهدی‌آباد و احداث مسیر دونخی ـ کلاته‌نظر در شهرستان درمیان نیز در فهرست پروژه‌های فعال راه‌های روستایی استان قرار دارد.

وی با اشاره به تنوع پروژه‌های اجرایی راهداری استان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها در کنار توسعه مسیرهای روستایی و تقویت ابنیه فنی، با هدف ارتقای کیفیت شبکه راه‌های خراسان جنوبی و بهبود شرایط تردد در محورهای ارتباطی استان دنبال می‌شود.