به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری ظهر چهارشنبه در همایش کشوری آسم، آلرژی و ایمونولوژی در اراک اظهار کرد: استان مرکزی با ۱۲ شهرستان و به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی و شرایط خاص زیست‌محیطی، با چالش آلودگی هوا مواجه است و این موضوع به یکی از مسائل مهم سلامت عمومی در استان، به‌ویژه شهر اراک، تبدیل شده است.

وی افزود: گسترش استفاده از سوخت‌های فسیلی در زندگی بشر، مسئله آلودگی هوا را تشدید کرده و پیامدهای آن نه‌تنها سلامت نسل حاضر، بلکه سلامت نسل‌های آینده را نیز تهدید می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به ابعاد جهانی این مسئله بیان کرد: بر اساس آمارهای مطرح‌شده در گزارش‌های بین‌المللی، آلودگی هوا سالانه با حدود ۶.۷ میلیون مرگ در جهان ارتباط دارد و بخش عمده جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که کیفیت هوا در آن‌ها با استانداردهای توصیه‌شده فاصله دارد.

نظری ادامه داد: پیامدهای آلودگی هوا به دستگاه تنفسی محدود نمی‌شود و اندام‌های مختلف بدن از جمله قلب، مغز، کبد، کلیه، لوزالمعده، پوست و دستگاه تولیدمثل نیز می‌توانند تحت تأثیر آلاینده‌ها قرار گیرند. همچنین آلودگی هوا در افزایش خطر سکته‌های قلبی و مغزی، دیابت و برخی انواع سرطان نقش دارد.

وی با اشاره به بار اقتصادی این معضل گفت: برآوردهای بین‌المللی از تحمیل خسارت‌های اقتصادی سنگین ناشی از آلودگی هوا به کشورها حکایت دارد و در گزارش‌های مورد اشاره، هزینه این پیامدها برای ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال اعلام شده است.

نظری تصریح کرد: شدت آثار آلودگی هوا به نوع آلاینده، غلظت آن، مدت مواجهه و وضعیت سلامت افراد بستگی دارد؛ ازاین‌رو، کاهش مدت حضور در هوای آلوده و محدود کردن فعالیت‌های بدنی سنگین در شرایط نامناسب کیفیت هوا، به‌ویژه برای بیماران مبتلا به آسم، اهمیت دارد.

آلودگی هوا و افزایش خطر آسم در کودکان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به نتایج مطالعات انجام‌شده درباره تأثیر آلودگی هوا بر سلامت کودکان گفت: شواهد پژوهشی نشان می‌دهد مواجهه با آلاینده‌ها در دوران بارداری و سال‌های نخست زندگی می‌تواند بر رشد و عملکرد ریه اثر بگذارد و خطر ابتلا به آسم و بیماری‌های آلرژیک را افزایش دهد.

وی افزود: برخی مطالعات، ارتباط میان مواجهه مادران باردار با آلاینده‌هایی مانند ذرات معلق و دی‌اکسید نیتروژن و افزایش احتمال تشخیص آسم در فرزندان را بررسی کرده‌اند. همچنین آثار آلودگی هوا در دوره کودکی می‌تواند در سال‌های بعد نیز بر عملکرد دستگاه تنفسی باقی بماند.

نظری تصریح کرد: یافته‌های پژوهشی همچنین حاکی از آن است که آلودگی هوا می‌تواند پاسخ‌های التهابی و ایمنی بدن را تحت تأثیر قرار دهد و در تشدید بیماری‌های آتوپیک و واکنش‌های آلرژیک نقش داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر گفت: کودکان، زنان باردار و مبتلایان به بیماری‌های مزمن تنفسی از جمله گروه‌هایی هستند که باید در برنامه‌های پیشگیری و کاهش مواجهه با آلودگی هوا مورد توجه ویژه قرار گیرند.

ضرورت کاهش مواجهه با آلاینده‌ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: مطالعات علمی، ارتباط میان مواجهه طولانی‌مدت با آلاینده‌های هوا و کاهش رشد و عملکرد ریه، افزایش خطر آسم و تشدید بیماری‌های تنفسی و آلرژیک را تأیید می‌کنند؛ در این میان، ذرات معلق ریز و دی‌اکسید نیتروژن از جمله آلاینده‌های مهم در مطالعات مرتبط با سلامت تنفسی به شمار می‌روند.

نظری تأکید کرد: شناخت منابع آلاینده، کاهش انتشار آلاینده‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق درباره پیامدهای آلودگی هوا باید در کنار اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی دنبال شود تا از بار بیماری‌ها و پیامدهای بلندمدت این معضل بر سلامت جامعه کاسته شود.

وی افزود: تبادل یافته‌های علمی و تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مسئول برای بررسی و مدیریت پیامدهای آلودگی هوا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.