به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری عصر چهارشنبه در دیدار با سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، که در سالن جلسات دفتر نماینده ولی فقیه خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری خراسان شمالی اظهار کرد: این استان از مشاهیر و فرهیختگان شناخته‌شده‌ای برخوردار است که معرفی شایسته آنان می‌تواند در تقویت هویت فرهنگی استان و کشور مؤثر باشد.

وی افزود: باید به‌تدریج برای معرفی مشاهیر استان و تبیین جایگاه و ویژگی‌های آنان برنامه‌ریزی شود تا شناخت جامعه از این چهره‌ها به الگوبرداری از سبک زندگی و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی آنان منجر شود.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه سبک زندگی از مسائل مهم فرهنگی است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که جریان‌های مختلف تلاش می‌کنند الگوهای زندگی جامعه را تغییر دهند، توجه به داشته‌های فرهنگی، معرفی شخصیت‌های اثرگذار و تبیین الگوهای بومی می‌تواند در تقویت هویت فرهنگی جامعه نقش داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی استان گفت: سند مهندسی فرهنگی استان در آستانه رونمایی و ورود به مرحله عملیاتی شدن قرار دارد و دستورهای لازم برای تعریف برنامه‌های فرهنگی در چارچوب این سند اتخاذ شده است.

حجت الاسلام نوری افزود: برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی استان باید به‌صورت هدفمند و هماهنگ دنبال شوند و سند مهندسی فرهنگی مبنای تعریف و اجرای این برنامه‌ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: تخصیص اعتبارات نیز باید براساس مصوبات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده انجام شود تا زمینه اجرای هدفمند طرح‌ها و دستیابی به اهداف تعیین‌شده فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه‌ریزی‌شده سند مهندسی فرهنگی، چشم‌انداز پنج‌ساله فرهنگی استان به‌صورت هدفمند دنبال شود و فعالیت‌ها در مسیر تحقق اولویت‌های تعیین‌شده پیش برود.

امام جمعه بجنورد با اشاره به سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خراسان شمالی اظهار کرد: امید می‌رود این سفر برای استان مفید باشد و مسائل و موضوعات مختلف فرهنگی و هنری مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: سفر مسئولان ملی فرصتی برای طرح نیازها، بررسی ظرفیت‌ها و پیگیری موضوعاتی است که می‌تواند به تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان کمک کند.

حجت الاسلام نوری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مسائل فرهنگی خراسان شمالی با نگاهی جامع بررسی شود و زمینه پیگیری برنامه‌ها و مصوبات مرتبط با نیازهای فرهنگی استان فراهم آید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی همچنین از طرح موضوع نام‌گذاری روز ۱۹ مهر به نام «رهبر شهید» در شورای فرهنگ عمومی استان خبر داد و گفت: این روز یادآور رویدادها و موضوعات مختلفی در تاریخ استان است.

وی با اشاره به سفر رهبر شهید به خراسان شمالی افزود: در جریان آن سفر، موضوعات مرتبط با استان، از جمله جمعیت و ویژگی‌های منطقه مورد توجه قرار گرفت و تمهیدات ویژه‌ای نیز در آن مقطع انجام شد.

حجت الاسلام نوری ابراز امیدواری کرد با توجه به جایگاه این مناسبت، موضوع نام‌گذاری ۱۹ مهر در شورای فرهنگ عمومی استان بررسی شود و ابعاد فرهنگی و تاریخی آن مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی خراسان شمالی، معرفی مشاهیر و فرهیختگان و تدوین برنامه‌های هدفمند برای تقویت هویت فرهنگی و ترویج سبک زندگی تأکید کرد.