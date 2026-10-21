به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، آیین اختتامیه این رقابت‌ها ظهر چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور سیداحمد هاشمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد و نماینده وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران دختر از استان‌های مختلف کشور و با هدف توسعه ورزش‌های بومی و محلی، افزایش نشاط اجتماعی و شناسایی استعدادهای ورزشی دختران روستایی و عشایری برگزار شد.

معرفی برترین‌های رشته چوب‌کشی

در وزن منفی ۶۵ کیلوگرم، فاطمه حسن‌زاده از تهران اول شد، نسرین سلحشورنیا از خوزستان در جایگاه دوم قرار گرفت و سکینه باصولی از بوشهر سوم شد.

در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم، فاطمه بافی به مقام نخست رسید، هانیه رزقی از گلستان دوم شد و حدیثه رستمی از تهران جایگاه سوم را کسب کرد.

در وزن منفی ۸۵ کیلوگرم، سارا خانی از تهران قهرمان شد، مرضیه دهقان از فارس به مقام دوم رسید و زینب عبادی از بوشهر سوم شد.

در وزن مثبت ۸۵ کیلوگرم نیز سمانه نعیمیان از خوزستان اول شد، طیبه هادی‌بیگلو از آذربایجان شرقی در جایگاه دوم ایستاد و الناز طحان از یزد مقام سوم را به دست آورد.

قهرمانی یزد در هفت‌سنگ محلی

در رقابت‌های هفت‌سنگ محلی، تیم یزد با کسب مقام نخست قهرمان شد، فارس در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم سمنان به مقام سوم رسید.

این المپیاد با هدف تقویت مشارکت ورزشی دختران روستایی و عشایری، احیای بازی‌های بومی و محلی و فراهم کردن زمینه بروز استعدادهای ورزشی به پایان رسید.