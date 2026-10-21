به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر چهارشنبه در جلسه‌ای دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، که در سالن جلسات دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های بومی استان اظهار کرد: امیدواریم مردم از دستاوردهای این سفر بهره‌مند شوند؛ چراکه ضروری بود با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه گفت‌وگو کنیم و پای صحبت‌ها و دغدغه‌های آنان بنشینیم.

وی با قدردانی از تلاش فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای افزود: این قشر در شرایط دشوار کنونی، همراه مردم بوده‌اند و تلاش کرده‌اند در تقویت وحدت و انسجام افکار عمومی نقش‌آفرینی کنند؛ تلاش‌هایی که شایسته قدردانی است.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های این حوزه ادامه داد: فعالان فرهنگ، هنر و رسانه ظرفیت ارزشمندی برای معرفی قابلیت‌های استان، تقویت همدلی اجتماعی و انعکاس مسائل و مطالبات مردم دارند و باید از دیدگاه‌ها و تجربه‌های آنان در مسیر پیشرفت استان استفاده کرد.

نوری در ادامه با اشاره به برگزاری سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس زندگی روستایی و عشایری «هزار و یک روایت» اظهار کرد: این جشنواره فرصت مناسبی برای به تصویر کشیدن توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های زندگی در مناطق روستایی و عشایری فراهم کرده است.

وی افزود: هنرمندان با نگاه و آثار خود بخشی از قابلیت‌های این جوامع را به نمایش گذاشته‌اند و چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با داشته‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف را فراهم کند.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه معرفی ظرفیت‌های روستایی و عشایری نباید تنها به تولید آثار هنری و نمایش تصاویر محدود شود، تصریح کرد: در کنار بازنمایی توانمندی‌ها باید از نزدیک در جریان شرایط زندگی مردم قرار گرفت و مسائل و مشکلات آنان را نیز شناخت.

نوری خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی باید فراتر از نمایش ظرفیت‌ها باشد و زمینه‌ای برای شناخت واقع‌بینانه زندگی روستاییان و عشایر، آگاهی از مطالبات آنان و توجه به مشکلات موجود فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت حضور مسئولان در میان مردم گفت: برای شناخت دقیق مسائل مناطق روستایی و عشایری باید در کنار مردم بود، به دغدغه‌های آنان گوش داد و شرایط واقعی زندگی و مطالباتشان را از نزدیک بررسی کرد.

استاندار خراسان شمالی افزود: ظرفیت‌های روستایی و عشایری در کنار مشکلات و چالش‌های موجود معنا پیدا می‌کنند و برنامه‌ریزی برای توسعه این مناطق باید بر پایه شناخت دقیق هر دو بُعد انجام شود.

وی ادامه داد: هنرمندان و فعالان رسانه‌ای می‌توانند در معرفی قابلیت‌های محلی نقش مؤثری داشته باشند، اما در کنار این موضوع باید صدای مردم و مسائل پیش روی آنان نیز به‌درستی منعکس شود تا در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های خراسان شمالی در سطح ملی تأکید کرد و گفت: باید از فرصت‌های فرهنگی و اجتماعی برای شناساندن توانمندی‌های استان در گستره کشور استفاده کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مناطق روستایی و عشایری افزود: این مناطق از قابلیت‌های ارزشمندی برخوردارند و معرفی مناسب آن‌ها می‌تواند به شناخت بیشتر داشته‌ها و توانمندی‌های خراسان شمالی کمک کند.

استاندار خراسان شمالی همچنین حضور نمایندگان و مسئولان در برنامه‌های استان را فرصتی برای طرح مسائل و معرفی قابلیت‌های منطقه دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت‌ها برای پیگیری موضوعات مرتبط با توسعه تأکید کرد.

نوری در پایان خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیت‌های بومی زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار آن، مشکلات و مطالبات مردم نیز دیده شود و شناخت میدانی از شرایط زندگی روستاییان و عشایر، مبنای توجه و برنامه‌ریزی برای توسعه این مناطق قرار گیرد.