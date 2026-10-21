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کد مطلب 6985566
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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

اخراج عضو گروه اپرای کانادا به‌دلیل برافراشتن پرچم فلسطین

اخراج عضو گروه اپرای کانادا به‌دلیل برافراشتن پرچم فلسطین

یکی از اعضای گروه اپرای کانادا پس از برافراشتن پرچم فلسطین در مراسم افتتاحیه، از این گروه اخراج شد.

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