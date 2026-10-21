دریافت 1 MB کد مطلب 6985566 https://mehrnews.com/x3dpsB ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶ کد مطلب 6985566 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶ اخراج عضو گروه اپرای کانادا بهدلیل برافراشتن پرچم فلسطین یکی از اعضای گروه اپرای کانادا پس از برافراشتن پرچم فلسطین در مراسم افتتاحیه، از این گروه اخراج شد. کپی شد مطالب مرتبط اپرای عروسکی «عشق» مروری بر آخرین نُتهای مهر؛ طلسمی که هنوز شکسته نشده است اهمیت خروج نویسنده از تجربیات شخصی؛ آثار دوره مشروطه قابل بازنگری است نمایش «_فصل سوم...» به صحنه میرود؛ سرنوشت امیرکبیر موزیکال شد برچسبها فلسطین کانادا کودکان فلسطینی
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