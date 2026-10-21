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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

جشنواره زرشک کوهی در روستای اورست ساری برگزار می‌شود

جشنواره زرشک کوهی در روستای اورست ساری برگزار می‌شود

ساری - جشنواره زرشک کوهی در روستای اورست بخش چهاردانگه شهرستان ساری، با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، توسعه گردشگری و رونق اقتصادی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم قادری رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره زرشک کوهی در روستای اورست خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با محوریت معرفی محصول زرشک کوهی، تقویت جایگاه آن در بازار و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای ساکنان منطقه برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: اجرای برنامه‌های آیینی و فرهنگی، برپایی بازارهای بومی و محلی و برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای این جشنواره است. مسیر پیاده‌روی نیز از ابتدای پل ورودی روستا تا یادمان رهبر شهید امام خامنه‌ای (ره) تعیین شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساری با اشاره به برپایی ۲۰ غرفه در این رویداد گفت: عرضه و فروش محصولات محلی، سوغات و صنایع دستی در کنار اجرای برنامه‌های فرهنگی و تهیه زنده آب زرشک، از دیگر بخش‌های جشنواره خواهد بود.

قادری زمان برگزاری این برنامه را از ۳۰ شهریور تا اول آبان سال جاری، از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ اعلام کرد.

وی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت اهالی و جامعه محلی بخش چهاردانگه در برگزاری این رویداد، ابراز امیدواری کرد که استمرار چنین برنامه‌هایی به تقویت اقتصاد محلی، معرفی توانمندی‌های منطقه و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری کمک کند.

کد مطلب 6985569

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