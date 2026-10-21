اله‌کرم اخلاقی در حاشیه بازدید از بیمارستان خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش پرستاران و کادر درمان در شرایط بحرانی و روزهای جنگ اظهار کرد: رشادت‌های پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در خدمت‌رسانی به مجروحان و بیماران، بیانگر تعهد حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و روحیه ایثارگری جامعه پزشکی و پرستاری کشور است.

وی افزود: کادر بهداشت و درمان در شرایط دشوار و بحرانی، با حضور مسئولانه در مراکز درمانی و استمرار ارائه خدمات، نقش مهمی در حفظ سلامت مردم ایفا می‌کنند و قدردانی از این تلاش‌ها باید با حمایت عملی از نیروهای انسانی حوزه سلامت همراه باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی بیان کرد: ارتقای خدمات پزشکی مستلزم توجه هم‌زمان به تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، بهسازی و توسعه فضاهای درمانی، تقویت نیروی انسانی متخصص و افزایش آمادگی مراکز سلامت برای مواجهه با شرایط اضطراری است.

اخلاقی ادامه داد: تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و به‌روزرسانی امکانات پزشکی، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات‌رسانی، نقش مهمی در ارتقای آمادگی نظام سلامت برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم در شرایط عادی و بحرانی دارد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توجه به مناطق دارای شرایط خاص جغرافیایی، بر ضرورت بررسی نیازهای درمانی این مناطق و برنامه‌ریزی برای ارتقای امکانات و زیرساخت‌های پزشکی تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: صیانت از سلامت مردم و حمایت از کادر درمان، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، تقویت امکانات و فراهم کردن شرایط مناسب برای ارائه خدمات باکیفیت و پایدار است.