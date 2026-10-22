پای دو سرمربی دیگر روی پوست موز؛ سرمربیان بیکار در انتظار دو برکناری

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور در حالی به ایستگاه دهم خود رسیده است که صبر برخی مدیران باشگاه ها بابت نتایج تیم ها لبریز شده و آنها آخرین فرصت را به نفر اول کادرفنی خود داده اند تا در صورت تنها کسب پیروزی به حضور در تیم ادامه دهند.

قاسم شهبا سرمربی مس شهربابک با وجود موفقیت در فصل گذشته با این تیم که منجر به صعود آنها برای نخستین بار به تاریخ لیگ برتر شد در فصل جاری به هیچ وجه نتوانسته انتظارات را برآورده کند تا این تیم تنها ۵ امتیاز از ۹ بازی ابتدایی کسب کند. همین موضوع ادامه حضور شهبا را منوط به کسب امتیاز در بازی سخت خارج از خانه مقابل سپاهان اصفهان کرده است تا در صورت باختی دیگر برای این تیم، جلسه فوری هیئت مدیره مس برگزار شده و تکلیف ادامه حضور شهبا در همان نشست مشخص شود.

ساکت الهامی در پیکان هم شرایط دشواری دارد. این تیم از ۹ مسابقه تنها ۹ امتیاز کسب کرده و در رده دوازدهم جدول است اما مدیران باشگاه از عملکرد این تیم چندان راضی نیستند تا احتمالا الهامی در صورت از دست دادن امتیاز در بازی روز جمعه مقابل ملوان از جمع خودروسازان جدا شود.

حالا باید دید نتایج تیم ها در هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور چگونه می شود و این مربیان چه سرنوشتی را برای خود رقم خواهند زد.