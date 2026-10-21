اسامی محرومان هفته دهم لیگ برتر فوتبال مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان به شرح زیر است:

خداداد عزیزی مدیر تیم انضباطی تراکتور تبریز

امیرمحمد هوشمند کارت قرمز، حسین عبدی مربی ۲ اخطاره آلومینیوم اراک

صالح حردانی کارت قرمز استقلال

پیمان شیرزادی تدارکات ۲ اخطاره چادرملو اردکان

فرداد صفاپذیر مدیر تیم ۲ اخطاره خیبرخرم آباد

علی شجاعی ۴ اخطاره ذوب آهن اصفهان

آریا یوسفی کارت قرمز سپاهان اصفهان

علی اصغر قربانعلی پور مربی ۲ اخطاره گل گهرسیرجان

محسن طرحانی کارت قرمز مس شهربابک

یادآور می گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.