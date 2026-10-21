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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

هیئت‌های مذهبی گناوه برای اجرای برنامه‌های فرهنگی هماهنگ می‌شوند

هیئت‌های مذهبی گناوه برای اجرای برنامه‌های فرهنگی هماهنگ می‌شوند

بوشهر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه از برگزاری نشست مشترک با اعضای شورای هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی شهرستان با هدف تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و هماهنگی اجرای برنامه‌ها خبر داد.

حجت‌الاسلام سید محمد جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هماهنگی و تعامل میان هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی نقش مهمی در ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و اجرای مؤثر برنامه‌های دینی در سطح شهرستان دارد.

وی افزود: در نشست مشترک با اعضای شورای هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی شهرستان که در محل اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد، راهکارهای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، هماهنگی بیشتر برای اجرای برنامه‌های پیش‌رو و حمایت از ابتکارات مردمی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه با اشاره به ظرفیت هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی در ترویج فرهنگ دینی بیان کرد: استفاده از توانمندی‌ها و مشارکت فعال این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های اثرگذارتر در حوزه فرهنگی و مذهبی باشد.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: در این نشست، اعضا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره بهبود فعالیت‌ها و افزایش تعامل میان مجموعه‌های دینی مطرح کردند و در پایان، تصمیمات لازم برای پیگیری موضوعات مورد بحث اتخاذ شد.

کد مطلب 6985586

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