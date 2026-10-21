به گزارش خبرنگار مهر، غفار امانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی هفته تربیت بدنی بیش از ۲۵۰ برنامه ورزشی در بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده است که با هدف توسعه ورزش همگانی، افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های بدنی و گسترش زیرساخت‌های ورزشی در مناطق شهری و روستایی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی در شهر زنجان افزود: این برنامه روز جمعه با همکاری شهرداری زنجان برگزار خواهد شد و برگزاری همایش‌های مشابه در شهرستان‌های استان نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون توسعه ورزش و جوانان استان زنجان با تأکید بر ضرورت مشارکت گسترده مردم در برنامه‌های ورزش همگانی، ابراز امیدواری کرد با استقبال شهروندان و همراهی رسانه‌ها، برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی با حضور پرشور مردم برگزار شود و زمینه مناسبی برای ترویج فرهنگ ورزش و تحرک بدنی در جامعه فراهم آید.

برگزاری گردهمایی «جان‌فدا» در میدان انقلاب زنجان

امانی در ادامه به برگزاری گردهمایی جامعه ورزش استان زنجان اشاره کرد و گفت: این مراسم با عنوان «جان‌فدا» در روز پایانی هفته تربیت‌بدنی در آبان‌ماه و در میدان انقلاب زنجان برگزار می‌شود.

به گفته وی، این گردهمایی با هدف نمایش همراهی و همبستگی جامعه ورزش استان با نظام برگزار خواهد شد و ورزشکاران، فعالان و اعضای جامعه ورزش در آن حضور خواهند داشت.

وی همچنین از برگزاری مسابقات ورزشی، میزبانی رویدادهای مختلف و اجرای جشنواره‌های ورزش همگانی در مناطق شهری و روستایی به‌عنوان دیگر برنامه‌های این هفته نام برد و خاطرنشان کرد: مجموعه این فعالیت‌ها با رویکرد گسترش فرصت‌های ورزشی و افزایش حضور اقشار مختلف مردم در برنامه‌های ورزشی دنبال می‌شود.

معاون توسعه ورزش و جوانان استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود از تجهیز ۱۴ خانه ورزش روستایی خبر داد و اظهار کرد: در قالب این برنامه، تجهیزات ورزشی مورد نیاز به روستاهای مشمول طرح ارسال می‌شود تا امکان دسترسی ساکنان مناطق روستایی به امکانات ورزشی مناسب فراهم شود.

امانی با اشاره به اقلام پیش‌بینی‌شده برای این طرح، بیان کرد: میز فوتبال‌دستی، تجهیزات شطرنج و میز تنیس روی میز از جمله امکاناتی است که برای تجهیز این خانه‌های ورزش در نظر گرفته شده است.

وی درباره نحوه انتخاب روستاها و تخصیص تجهیزات توضیح داد: در مرحله نخست، دهیاری‌ها فضای مورد نظر خود را برای راه‌اندازی یا تجهیز خانه ورزش معرفی می‌کنند. پس از آن، محل معرفی‌شده از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان و هیئت ورزش روستایی بررسی و تأیید می‌شود و در صورت احراز شرایط، تجهیزات ورزشی مورد نیاز به روستا اختصاص می‌یابد.

امانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه ورزش روستایی در استان زنجان تصریح کرد: تاکنون ۳۹۶ خانه ورزش روستایی در استان تجهیز شده است؛ اقدامی که در راستای گسترش امکانات ورزشی در مناطق روستایی و فراهم کردن زمینه فعالیت ورزشی برای ساکنان این مناطق انجام شده است.

وی ادامه داد: در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، مرحله دوم تجهیز و توسعه خانه‌های ورزش روستایی تا پایان سال در دستور کار قرار خواهد گرفت تا روند گسترش امکانات ورزشی در روستاهای استان ادامه پیدا کند.

فعالیت حدود ۷۴۰ باشگاه ورزشی دارای مجوز در زنجان

معاون توسعه ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت فعالیت باشگاه‌های ورزشی استان گفت: در حال حاضر حدود ۷۴۰ باشگاه ورزشی در رشته‌های مختلف، از اداره‌کل ورزش و جوانان و کمیسیون ماده ۵ باشگاه‌ها مجوز دریافت کرده‌اند و در حال فعالیت هستند.

امانی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر عملکرد باشگاه‌ها اظهار کرد: مسئولیت نظارت بر این مجموعه‌ها از طریق ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها پیگیری می‌شود و بازرسی‌ها با هدف بررسی وضعیت فعالیت باشگاه‌ها و ارزیابی شرایط آن‌ها به دو شیوه گروهی و انفرادی انجام می‌گیرد.

وی افزود: در بازرسی‌های گروهی، با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، اداره نظارت بر اماکن عمومی و نمایندگان اداره‌کل ورزش و جوانان، وضعیت باشگاه‌های ورزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در برخی موارد، هیئت‌های ورزشی مرتبط نیز در فرآیند نظارت مشارکت دارند.

امانی با اشاره به استمرار بازدیدهای نظارتی خاطرنشان کرد: علاوه بر بازرسی‌های گروهی، همکاران اداره‌کل ورزش و جوانان به‌صورت موردی و تصادفی از باشگاه‌های ورزشی در شهرستان‌های استان بازدید می‌کنند تا روند فعالیت این مجموعه‌ها نیز به‌طور مستمر بررسی شود.

وی در پایان با تشریح برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی و اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش روستایی و نظارت بر باشگاه‌ها، بر تداوم فعالیت‌های ورزشی در سطح استان تأکید کرد؛ برنامه‌هایی که توسعه ورزش همگانی، گسترش امکانات در مناطق روستایی و نظارت بر فعالیت باشگاه‌های ورزشی را در بر می‌گیرد.