اصغر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۴۸ درصدی تردد ناوگان باری و رشد ۱۲ درصدی تردد مسافران در این پایانه طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، مجموع تردد ناوگان باری از پایانه مرزی رازی به ۹ هزار و ۷۶۳ دستگاه رسید که در مقایسه با ۶ هزار و ۵۷۵ دستگاه در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، افزایش ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیر پایانه مرز رازی افزود: در این مدت، ۸ هزار و ۲۳۵ دستگاه ناوگان باری از پایانه مرزی رازی خارج و یک‌هزار و ۵۲۸ دستگاه وارد شدند.

کاظمی با اشاره به افزایش تردد مسافران از این پایانه مرزی تصریح کرد: مجموع تردد مسافران در ۶ ماهه نخست سال جاری به یک‌میلیون و ۸۰۵ هزار و ۳۰۴ نفر رسید؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک‌میلیون و ۶۱۴ هزار و ۴۵۵ نفر بود که بیانگر رشد ۱۲ درصدی تردد مسافران است.