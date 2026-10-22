توسعه مدارس صدرا زمینه تربیت مدیران و نخبگان تراز انقلاب را فراهم کرد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: مدارس صدرا به عنوان مجموعه‌ای برخاسته از بطن انقلاب اسلامی، با استقرار حدود ۲۵۰ مدرسه در سراسر کشور و گسترش رشته‌های تحصیلی، نقشی الگوگونه در عرصه آموزشی و تربیتی ایفا می‌کنند. با استقبال چشمگیر مردمی از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۳۰ مدرسه دیگر در مقاطع متوسطه اول و دوم و در رشته‌های انسانی، ریاضی و تجربی به این مجموعه افزوده شده است.

همچنین شعار و راهبرد محتوایی امسال بر اساس آرای امام و رهبری، «مدرسه ایرانی، سنگر همدلی برای مبارزه با استکبار جهانی» تعیین شده و برنامه عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حدود ۴۰ مدرسه ویژه در حال پیاده‌سازی است؛ برنامه‌هایی نظیر طرح «دانا شهر» که هدف آن‌ تبدیل مدرسه از نهادی صرفاً آموزشی به پایگاهی فعال در محله است. تمامی کادر آموزشی و مدیریتی این مدارس از بدنه آموزش و پرورش هستند و ثبت‌نام دانش‌آموزان در ماه‌های اردیبهشت و خرداد از طریق سامانه سایت سازمان صدرا انجام می‌گیرد.

کنار گستره کشوری، واحدهای آموزشی در استان‌ها نیز با ابتکارات خلاقانه و جهادی خوش درخشیده‌اند.

در جنوب کشور، دبیرستان صدرای دوره اول شوشتر با حدود ۲۳۰ دانش‌آموز، الگویی موفق از پیوند میان دانش، معنویت و کنشگری اجتماعی را به نمایش گذاشته است؛ به گونه‌ای که نماز جماعت ظهر و عصر روزانه با حضور بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز اقامه می‌شود و برگزاری آزمون‌های تحلیلی ماهانه و کلاس‌های تقویتی رایگان در روزهای پنج‌شنبه، دستاوردهایی چون کسب ۲۹ رتبه در مسابقات قرآن و عترت، راهیابی به مرحله کشوری این مسابقات و حضور مستمر در جشنواره خوارزمی را به همراه داشته است.



مدارس صدرا با وجود توسعه، دولتی و در تراز انقلاب اسلامی باقی مانده‌اند

حجت الاسلام میثم معصوم‌بیگی، معاون امور استان‌ها در مدارس سازمان صدرا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تشریح اهداف و فعالیت‌های این مدارس اظهار کرد: از ابتدای آغاز به کار مدارس صدرا، این مجموعه با رشته علوم و معارف اسلامی که ابداع انقلاب اسلامی است، شروع به کار کرد و اکنون در سراسر کشور حدود ۲۵۰ مدرسه معارف داریم که بیشترین مدارس وابسته به سازمان مدارس صدرا تعلق دارد. ما تقریباً در تمام استان‌ها (به جز دو استان) پراکندگی داریم و این مدارس به عنوان الگو و نمونه‌ساز برای سایر مدارس دولتی در عرصه‌های آموزشی و تربیتی عمل می‌کنند.

معاون امور استان‌ها در مدارس سازمان صدرا با اشاره به گسترش رشته‌های تحصیلی در این مدارس افزود: از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۳۰ مدرسه دیگر در مقاطع متوسطه اول و دوم و در رشته‌های انسانی، ریاضی و تجربی اضافه شده است؛ به گونه‌ای که مدارس صدرا به نیروسازی برای انقلاب اسلامی می‌پردازند و خروجی‌های بسیار خوبی در دانشگاه فرهنگیان و سایر حوزه‌ها دارند.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر مردمی از این مدارس تصریح کرد: به عنوان نمونه در استان خوزستان، برای ظرفیت ۶۰ نفری، ۳۷۰ نفر متقاضی پیش‌ثبت‌نام بوده‌اند که نشان‌دهنده اعتماد خانواده‌هاست.

معصوم بیگی درباره رویکرد محتوایی امسال این مدارس گفت: شعار و راهبرد محتوایی امسال بر اساس آرای امام و رهبری، «مدرسه ایرانی، سنگر همدلی برای مبارزه با استکبار جهانی» تعیین شده است. همچنین در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه عملیاتی با کمک مدیران منتخب تدوین شده و در حدود ۴۰ مدرسه ویژه در حال پیاده‌سازی است.

معاون امور استان‌ها در مدارس سازمان صدرا تبدیل مدارس از نهاد صرفاً آموزشی به نهاد فعال اجتماعی در محله و منطقه و تغییر وضعیت دانش‌آموز از حالت منفعل به فعال را از چرخش‌های مهم تحول‌آفرین برشمرد و خاطرنشان کرد: طرح «دانا شهر» در حوزه آموزش (تبدیل نمرات مستمر به تولید محتوا و ارائه توسط دانش‌آموز) و برنامه‌های پرورشی مانند «روایت نبرد ناتمام» از جمله اقدامات موفق در این راستا بوده است.

وی در خصوص نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان بیان کرد: خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان صدرا، در بخش مدارس صدرا و بر اساس استان و شهرستان محل سکونت خود، مدارس را پیدا کرده و در زمان پیش‌ثبت‌نام (اردیبهشت و خرداد ماه) از طریق سامانه اقدام کنند.

معصوم بیگی تأکید کرد: مدیران و معلمان مدارس صدرا همگی از بدنه آموزش و پرورش هستند.

بازگشت جهادی به مدرسه و نقش‌آفرینی اولیا

مریم احمدپور بیرانوند، مدیر دبیرستان صدرای بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روزی پرچم متبرک امام رضا (ع) آمد مدرسه‌مان و کارهایمان برکت گرفت. ما در مدرسه‌مان با چالشی مواجه بودیم که پس از بازسازی مدرسه، می‌بایست وسایل مدرسه را سر جای خود برمی‌گرداندیم، نظافت مدرسه انجام می‌گرفت و کم‌وکسری‌ها برطرف می‌شد. در این مسئله، هسته‌های دانش‌آموزی که قبلاً در کار نیروی انسانی کمک ما بودند یا بسیج محله، دیگر نمی‌توانستند به تنهایی پاسخگوی نیازها باشند؛ بنابراین باید تیم قوی‌تر و حلقه بزرگ‌تری را تشکیل می‌دادیم.

مدیر دبیرستان صدرا در بروجرد افزود: با لطف خداوند و جهاد تبیینی که انجام دادیم، تک‌تک اولیا به کمک آمدند. ما حضور اولیا را در رسانه و کانال مدرسه منعکس کردیم و خودمان نیز در میدان بودیم؛ به طوری که بنده تا ساعت ۱۲ شب در مدرسه می‌ماندم، برخی شب‌ها با خانواده در مدرسه می‌خوابیدیم و این تلاش‌ها را انعکاس می‌دادیم. این امر باعث شد در مرحله بعدی، اولیا با شور و اشتیاق بیشتری به کمک ما بیایند. در این روند، اتفاقات بسیار زیبایی از جمله دورهمی‌های دانش‌آموزان و اولیا در بطن مدرسه شکل گرفت و هم کار مدرسه راه افتاد و هم انس و الفتی بین دانش‌آموزان و خانواده‌ها ایجاد شد. این حضور باعث شد بچه‌های ما این روحیه را پیدا کنند که اگر کار دیگری به آن‌ها واگذار شود دیگر نترسند، زیرا کار سختی را با کمک خود و اولیاشان به سرانجام رسانده بودند.

وی بیرانوند در پاسخ به این سوال که ایده آوردن جهادی خانواده‌ها به صحنه چگونه شکل گرفت، گفت: این ایده از دل راهبردها خلق شد؛ چیزی نبود که از قبل بتوانم برای آن برنامه‌ریزی کنم، بلکه در جریان کار به دست آمد. وقتی کار را خودمان انجام دادیم و انعکاس دادیم، دایره‌اش بزرگ‌تر شد و بقیه هم پای کار آمدند. من در این زمینه به شهید حاج قاسم سلیمانی اقتدا کردم و دوست داشتم مانند ایشان در میدان باشم؛ چرا که فرماندهان میدان باید از جنس خود افرادی باشند که کار جهادی انجام می‌دهند.

احمدپور به موفقیت این واحد آموزشی در رویدادهای فرهنگی اشاره کرد و افزود: دانش‌آموزان ما رویداد «نبرد ناتمام» را انجام دادند که حاصل آن در قالب اثر «الفبای مقاومت» جزء ۵۰ اثر برگزیده شد. به همین مناسبت در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ و هم‌زمان با سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، برای نخستین بار توفیق زیارت مزار ایشان در کرمان را پیدا کردم. مدرسه ما جزو ۵۰ مدرسه برگزیده بود و سه‌روز در نمایشگاه حضور داشتیم و برای همکاران و دانشجومعلمان سراسر کشور توضیحاتی ارائه دادیم که تجربه بسیار زیبایی بود.

مدیر دبیرستان صدرای بروجرد در خصوص استمرار فعالیت‌های جهادی اولیا بیان کرد: فعالیت جهادی همچنان ادامه دارد؛ زیرا اولیایی که از نزدیک وارد کار شدند، ظرفیت‌هایشان شناسایی شد. به عنوان مثال، پدر دانش‌آموز اشرفی که شاغل در بانک هست، تمام دوربین‌ها و آیفون‌های مدرسه را نصب کرد، خانواده‌ها استعدیابی شدند و برمبنای توانایی خود با ما همراه هستند.

درخشش دانش‌آموزان دبیرستان صدرا شهرستان شوشتر در مسابقات کشوری

حجت‌الاسلام حسین دهدار، مدیر دبیرستان صدرای دوره اول شوشتر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسالت مدارس صدرا اظهار کرد: مدارس صدرا که به مدارس انقلاب اسلامی معروف هستند، با هدف تربیت دانش‌آموزانی در تراز مدیران و نخبگان آینده انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند. در همین راستا، در گام نخست توجه به مباحث فردی شامل ارتباط دانش‌آموز با خداوند متعال، همنوعان، خانواده و خویشتن در قالب برنامه‌های متعدد پیگیری می‌شود.

مدیر دبیرستان صدرای دوره اول شوشتر در خصوص پیوند دانش‌آموزان با مسجد و اقامه نماز افزود: از نخستین روزهای ورود دانش‌آموزان به مدرسه، ارتباط آنان با مسجد و نماز جماعت با جدیت دنبال می‌شود؛ به طوری که نماز جماعت ظهر و عصر در این مدرسه بدون تعطیلی و با حضور حداکثری برپا می‌شود. از مجموع حدود ۲۳۰ دانش‌آموز این آموزشگاه، روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۱۰ نفر در نماز جماعت شرکت می‌کنند و اندک دانش‌آموزان باقی‌مانده نیز به دلیل تأخیر، نماز خود را به صورت فرادا اقامه می‌کنند. همچنین حضور مستمر مدیر، معاونان و معلمان در کنار دانش‌آموزان و تعیین روزانه خادمین نماز، پیام روشنی از اهمیت فریضه نماز به نوجوانان منتقل کرده است.

وی به کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی پرداخت و تصریح کرد: با هدف تثبیت جایگاه علمی دانش‌آموزان، آزمون‌های جامع و استاندارد علمی به صورت ماهیانه و بر اساس بودجه‌بندی مشخص تدریس دبیران برگزار می‌شود. نتایج این آزمون‌ها پس از ارزیابی و تحلیل به خانواده‌ها اعلام و برای افت تحصیلی احتمالی، جلسات مشترک با حضور والدین و مشاور مدرسه تشکیل می‌شود. همچنین برای جبران ضعف‌های درسی، کلاس‌های تقویتی رایگان در روزهای پنج‌شنبه در دروسی مانند ریاضی، علوم تجربی، زبان انگلیسی و عربی تدارک دیده شده که با استقبال دانش‌آموزان همراه بوده و حق‌الزحمه دبیران نیز از بودجه مدرسه پرداخت می‌شود.

دهدار با اشاره به دستاوردهای علمی و مسابقاتی این دبیرستان عنوان کرد: سال گذشته دانش‌آموزان این مدرسه موفق به کسب ۲۹ رتبه در مسابقات قرآن و عترت و ۷ مقام در جشنواره خوارزمی شدند؛ به گونه‌ای که در مسابقات قرآن و عترت ۵ نفر به مرحله استانی و یک دانش‌آموز در رشته مداحی به مرحله کشوری راه یافت. همچنین طی سه سال گذشته همواره در جشنواره خوارزمی نماینده استانی داشته‌ایم و امسال نیز یکی از دانش‌آموزان موفق به راهیابی به مرحله کشوری این مسابقات شده است.

مدیر دبیرستان صدرای دوره اول شوشتر پیرامون برنامه‌های اردویی و پویش‌های فرهنگی اظهار کرد: سال گذشته علی‌رغم تلاطم‌ها و چالش‌های موجود، ۱۲ پویش فرهنگی و تربیتی به مرحله اجرا درآمد که چهار مورد از آن‌ها در قالب اردو برگزار شد. عملکرد موفق مدرسه در دو مورد از این اردوها با تقدیر امام جمعه محترم شوشتر روبه‌رو شد و ایشان با اهدای یک اردوی تشویقی، دانش‌آموزان را مورد تجلیل قرار دادند.

وی با تأکید بر حضور بصیرتی دانش‌آموزان در تحولات اجتماعی گفت: دبیرستان صدرای شوشتر در برهه‌های مختلف جزو نخستین مدارسی بوده که با حضور حداکثری دانش‌آموزان و همراهی خانواده‌ها در تجمعات مردمی به میدان آمد؛ به طوری که دانش‌آموزان با خواندن رجز، دلگویه‌های انقلابی و ورود به عرصه جهاد تبیین و پاسخگویی به شبهات، الگویی فعال برای حضور سایر مدارس شهرستان ایجاد کردند.

دهدار با تشریح برنامه‌های ورزشی و پیوند آن با فرهنگ ایثار و شهادت افزود: پویش‌های ورزشی از برنامه‌های مورد علاقه دانش‌آموزان بوده و برگزاری مسابقاتی همچون جام فوتبال‌دستی و فوتبال در دستور کار قرار گرفت. از جمله این رویدادها، برگزاری جامی به نام شهید «محمد مهدی شاهرخی‌فر» (شهید ارتش و تجاوز رژیم صهیونیستی) بود که با دعوت از مادر بزرگوار شهید، بیان خاطرات ورزشی و تجلیل ایشان از تیم‌های برگزیده همراه شد. علاوه بر این، مشارکت دانش‌آموزان در برپایی ایستگاه‌های پذیرایی و صبحانه‌های جمعی در تمام مناسبت‌های ملی و مذهبی، بستری برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری آنان فراهم کرده است.