هدی موری بازفتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در حاشیه دیدار با دکتر شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و دکتر اله‌کرم اخلاقی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر بهداشت و درمان جزیره، بر ضرورت رسیدگی ویژه به مسائل حوزه سلامت خارگ تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی جزیره خارگ در اقتصاد کشور اظهار کرد: خارگ فقط یک جزیره نیست، بلکه قلب تپنده اقتصاد کشور است؛ با این حال، حوزه بهداشت و درمان آن با چالش‌هایی مواجه است که رسیدگی جدی و برنامه‌ریزی مؤثر مسئولان را می‌طلبد.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر خارگ، تأمین نیروی انسانی متخصص در مرکز جامع سلامت را مهم‌ترین اولویت درمانی جزیره دانست و افزود: کمبود نیروی تخصصی می‌تواند روند ارائه خدمات درمانی به شهروندان را با محدودیت مواجه کند؛ ازاین‌رو، تأمین پزشکان و نیروهای متخصص باید در اولویت پیگیری‌های مسئولان حوزه سلامت قرار گیرد.

موری بازفتی، فعال‌سازی آزمایشگاه و داروخانه مرکز جامع سلامت را از دیگر مطالبات مردم خارگ عنوان کرد و گفت: فراهم شدن امکان استفاده از این خدمات در داخل جزیره، می‌تواند از بخشی از مشکلات شهروندان برای دسترسی به خدمات تشخیصی و دارویی بکاهد.

وی همچنین با اشاره به تعطیلی مرکز دندانپزشکی خارگ تصریح کرد: با توجه به هزینه‌هایی که از منابع عمومی برای ساخت و تجهیز این مرکز صرف شده است، ضروری است دلایل تعطیلی آن بررسی و زمینه بازگشایی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مجموعه فراهم شود.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر خارگ در ادامه، استقرار پایگاه مجهز اورژانس دریایی و برقراری پروازهای پایدار اورژانس هوایی را از نیازهای مهم جزیره برشمرد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های امدادرسانی و انتقال بیماران در شرایط اضطراری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توسعه خدمات سلامت صرفاً با ایجاد ساختمان و فضای فیزیکی محقق نمی‌شود، افزود: در کنار زیرساخت‌های عمرانی، تأمین تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی متخصص نیز ضرورت دارد و این مؤلفه‌ها باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.

موری بازفتی خاطرنشان کرد: مردم خارگ شایسته برخورداری از خدمات درمانی مناسب در محل زندگی خود هستند و نباید برای دسترسی به خدمات ضروری سلامت، ناگزیر به مراجعه به شهرهای دیگر باشند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری مطالبات مطرح‌شده و همکاری مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، زمینه ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی و تقویت زیرساخت‌های پزشکی جزیره خارگ فراهم شود.