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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

رونمایی از پوستر هنرواره ملی «خونخواهی خورشید» در شیراز

رونمایی از پوستر هنرواره ملی «خونخواهی خورشید» در شیراز

شیراز- پوستر هنرواره ملی «خونخواهی خورشید» با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و پاسداشت یاد شهدا، با حضور جمعی از مدیران ارشد فرهنگی، رسانه‌ای و مسئولان ملی و استانی در شیراز رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر هنرواره ملی «خونخواهی خورشید» با هدف ترویج فرهنگ مقاومت، پاسداشت خون شهدا و حمایت از تولید آثار هنری ماندگار، با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی در شیراز رونمایی شد.

این مراسم با حضور مدیران حوزه‌های صداوسیما، تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، امور مساجد و بنیاد شهید و جمعی از هنرمندان و خبرنگاران برگزار شد.

هنرواره ملی «خونخواهی خورشید» با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای تبیین فرهنگ مقاومت و انتقال پیام شهدا، زمینه‌ای برای تولید و عرضه آثار هنری با مضامین ارزشی و انقلابی فراهم می‌کند.

حضور مدیران فرهنگی و رسانه‌ای در آیین رونمایی از پوستر این رویداد، بر ظرفیت همکاری نهادهای فرهنگی برای گسترش فعالیت‌های هنری با موضوع مقاومت و ترویج پیام شهدا تأکید دارد.

کد مطلب 6985598

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