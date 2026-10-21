به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر چهارشنبه در صد و هشتمین جلسه شورای مسکن استان سمنان در استانداری با تأکید بر هدف‌گذاری افتتاح ۷ هزار واحد مسکونی در دهه فجر، افزود: همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی را برای تحقق این برنامه ضروری است.

وی خواستار پیگیری مستمر روند تکمیل واحدها شد و ادامه داد: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌ها الزامی است.

استاندار سمنان یادآور شد: با هماهنگی‌های انجام‌شده میان دستگاه‌های مرتبط، در بخش تأمین زیرساخت‌ها با مشکلات جدی مواجه نخواهیم بود.

کولیوند اضافه کرد: عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی، روند تأمین مالی پروژه‌ها و راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن مورد تاکید است.

وی افزود: تحقق این هدف گذاری به تکمیل به موقع پروژه‌ها، تأمین منابع مالی و هماهنگی موثر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها وابسته است.