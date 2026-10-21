نگهدار حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده وزیر بهداشت در جزیره خارگ اظهار کرد: این بازدید فرصتی برای بررسی میدانی وضعیت بهداشت و درمان جزیره، شناسایی نیازهای موجود و پیگیری مسائل مرتبط با ارائه خدمات پزشکی به شهروندان فراهم کرد.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی خارگ و اهمیت دسترسی به‌موقع مردم به خدمات درمانی افزود: تقویت امکانات پزشکی، توسعه زیرساخت‌های درمانی و توجه به نیازهای مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به ساکنان جزیره دارد.

بخشدار ویژه خارگ همچنین با اشاره به بازدید از مرکز جامع سلامت خارگ و بیمارستان صنعت نفت خلیج فارس، از تلاش‌ها و فداکاری‌های کادر بهداشت و درمان در ارائه خدمات به مردم قدردانی کرد و بر اهمیت حمایت از نیروهای حوزه سلامت تأکید داشت.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: پیگیری مسائل حوزه بهداشت و درمان و استفاده از ظرفیت مسئولان وزارت بهداشت برای بررسی نیازهای جزیره، می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به زیرساخت‌های پزشکی و بهبود دسترسی مردم خارگ به خدمات درمانی باشد.