به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی‌فر عصر چهارشنبه در جلسه بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت عمومی و خصوصی در خراسان جنوبی اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی که امکان تبدیل شدن به فرصت سرمایه‌گذاری را دارند، اما به دلایل مختلف معطل مانده‌اند، می‌توانند در قالب طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی به سرمایه‌گذاران واگذار شوند.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع در سال گذشته افزود: در همین راستا، با همکاری برخی دستگاه‌ها از جمله شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تعدادی از پروژه‌ها برای واگذاری به سرمایه‌گذاران شناسایی شده و اقدامات لازم برای تهیه اسناد مربوط به آن‌ها انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری این رویکرد از سوی وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه گفت: دستگاه‌های اجرایی باید پروژه‌های مستعد مشارکت بخش خصوصی را شناسایی و اسناد موردنیاز را تهیه کنند تا زمینه واگذاری آن‌ها از طریق سازوکارهای قانونی فراهم شود.

شریعتی‌فر با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آمادگی دارد در این زمینه همکاری کند، ادامه داد: علاوه بر آماده‌سازی پروژه‌ها، باید جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاران نیز ایجاد شود؛ چراکه صرف معرفی پروژه بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، نمی‌تواند به جذب مؤثر سرمایه منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آشنایی بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی با طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد و افزود: برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تبیین ابعاد مختلف طرح‌ها و تسهیل اجرای آن‌ها کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: طرح‌ها و پیشنهادهای دستگاه‌ها باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان بررسی و برای پیگیری و اجرا، از ظرفیت کارگروه‌های تخصصی استفاده شود.

توسعه زنجیره ارزش زرشک و صنایع‌دستی

شریعتی‌فر با اشاره به برخی محورهای پیشنهادی برای توسعه اقتصادی خراسان جنوبی اظهار کرد: توسعه زنجیره ارزش زرشک، ایجاد بسترهای مناسب برای فروش محصولات صنایع‌دستی و توجه به ظرفیت‌های تولید محصولات بومی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در قالب طرح‌های اقتصادی دنبال شود.

وی مدیریت منابع آب را از دیگر محورهای مهم مورد توجه دستگاه‌های اجرایی دانست و بر ضرورت تدوین و پیگیری طرح‌های مرتبط با این حوزه تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند طرح‌ها و پیشنهادهای خود را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آماده کرده و برای بررسی و پیگیری در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری مطرح کنند.

شریعتی‌فر با اشاره به تأکید سازمان برنامه و بودجه کشور بر استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی در سال جاری گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید با شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار و آماده‌سازی اسناد موردنیاز، از ظرفیت‌های موجود برای تکمیل طرح‌ها و جذب سرمایه‌گذاری استفاده کنند.