برگزاری آزمون سراسری قرآن در همدان پس از ۷ سال وقفه

به گزارش خبرگزاری مهر، مقصود قاسمی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه استانی توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی از برگزاری آزمون سراسری قرآن کریم در روز ۲۸ آبان ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این رویداد پس از هفت سال وقفه با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان مواجه شده و حدود ۴ هزار نفر برای شرکت در آن نام‌نویسی کرده‌اند.

وی ادامه داد: از سرگیری برگزاری آزمون سراسری قرآن فرصتی ارزشمند برای ارزیابی توانمندی‌های قرآنی شرکت‌کنندگان و تقویت بنیه آموزشی فعالیت‌های این حوزه در سطح استان فراهم می‌سازد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به آمار بالای استقبال کنندگان از این دوره افزود: در میان شهرستان‌های استان همدان شهرستان «بهار» بیشترین میزان ثبت‌نام کنندگان را به خود اختصاص داده است و رتبه نخست را کسب کرده است.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج نهایی، برای پذیرفته شدگان گواهینامه معتبر رسمی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر خواهد شد.