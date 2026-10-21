به گزارش خبرگزاری مهر، ولی چگینی با اشاره به موقعیت ارتباطی این شهر و تردد بالای خودروها در محورهای منتهی به آن اظهار کرد: توسعه حمل‌ونقل برقی نیازمند فراهم‌کردن زیرساخت‌های متناسب است و مدیریت شهری باید پیش از افزایش تقاضا، برای تأمین امکانات مورد نیاز برنامه‌ریزی کند.

وی نبود جایگاه‌های کافی برای شارژ خودروهای برقی را یکی از موانع گسترش استفاده از این وسایل نقلیه دانست و افزود: اگر ایجاد زیرساخت‌ها به زمانی موکول شود که شمار خودروهای برقی افزایش یافته است، ممکن است اجرای طرح‌ها با دشواری و هزینه بیشتری همراه شود.

پیشنهاد استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان

عضو شورای اسلامی شهر قزوین پیشنهاد کرد شهرداری با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های تخصصی، مکان‌های مناسب برای احداث جایگاه‌های شارژ را شناسایی و الزامات فنی و اجرایی این طرح را بررسی کند.

چگینی با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی در این حوزه باید متناسب با نیازهای آینده شهر انجام شود، گفت: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برقی نباید به افزایش تعداد این وسایل نقلیه موکول شود؛ بلکه لازم است مقدمات آن از هم‌اکنون فراهم شود تا شهر در آینده با کمبود امکانات مواجه نشود.

ضرورت پیش‌بینی جایگاه شارژ موتورسیکلت‌های برقی

وی با اشاره به افزایش استفاده از موتورسیکلت‌های برقی در شهر، بر لزوم توجه به نیازهای این گروه از وسایل نقلیه نیز تأکید کرد و گفت: در کنار جایگاه‌های شارژ خودروهای برقی، باید دست‌کم یک جایگاه برای شارژ موتورسیکلت‌های برقی پیش‌بینی شود تا خدمات مورد نیاز شهروندان در این بخش نیز فراهم باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری را از راهکارهای اجرای طرح دانست و افزود: جذب سرمایه‌گذار می‌تواند ضمن تسهیل اجرای پروژه، از تحمیل فشار مالی بیشتر به شهرداری جلوگیری کند.

چگینی در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه آینده‌نگر در مدیریت شهری خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برقی باید در برنامه‌های شهری قرار گیرد تا قزوین برای تحولات پیش‌رو و نیازهای جدید شهروندان آمادگی لازم را داشته باشد.



