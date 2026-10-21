انتقال ۲۲ کارگر با مسمومیت استنشاقی به بیمارستان امام خمینی اردبیل

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر، روزبه مقدم با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در یک واحد تولیدی اظهار کرد: در ساعت ۱۱:۴۹ روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یک واحد تولیدی واقع در ابتدای جاده اردبیل به خلخال، نرسیده به پلیس‌راه، به مرکز اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی با اشاره به اعزام نیروهای امدادی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای امدادرسانی به مصدومان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: در این حادثه، ۲۲ نفر از کارگران دچار مسمومیت استنشاقی شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، با استفاده از دو دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل منتقل شدند.

مقدم در پایان با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه هیچ مورد فوتی نداشته است، یادآور شد: از تلاش‌های واحد ارتباطات و حضور به‌موقع کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در این مأموریت قدردانی می‌شود و عملکرد مسئولانه آنان در امدادرسانی به مصدومان این حادثه قابل‌تقدیر است