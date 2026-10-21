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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

هشدار روسیه درباره اتخاذ تدابیر متقابل در پاسخ به رزمایش ژاپن و آمریکا

هشدار روسیه درباره اتخاذ تدابیر متقابل در پاسخ به رزمایش ژاپن و آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو در پاسخ به رزمایش ژاپن و آمریکا موسوم به شمشیر تیز، ناچار به اتخاذ اقدامات جبرانی برای تقویت توان دفاعی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که مسکو در پاسخ به رزمایش ژاپن و آمریکا موسوم به شمشیر تیز که در چارچوب آن سامانه‌های موشکی تهاجمی تایپ-۲۵ در خاک ژاپن مستقر شدند، ناچار به اتخاذ اقدامات جبرانی برای تقویت توان دفاعی کشور است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: چنین اقداماتی خطرات بیشتری برای امنیت مرزهای خاور دور روسیه ایجاد می‌کند.

این در حالیست که سخنگوی وزارت خارجه روسیه پیشتر گفته بود: مسکو در واکنش به اعلام هفته گذشته شرکت ژاپنی «ترا درون» مبنی بر تحویل محموله‌ای از پهپادها به اوکراین، این موضع را اتخاذ کرده است. تلاش مقام‌های ژاپنی برای توجیه این اقدام با این ادعا که همکاری شرکت ترا درون با ارتش اوکراین صرفاً یک ابتکار خصوصی است، به‌ هیچ‌وجه قانع‌کننده نیست. به‌صراحت اعلام می‌کنیم که چنین اقدامات خصمانه‌ای علیه روسیه بی‌پاسخ نخواهد ماند و با واکنشی قاطع و اقداماتی روبه‌رو خواهد شد که توکیو در حوزه‌های مربوطه آثار آن را احساس خواهد کرد.

کد مطلب 6985613

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