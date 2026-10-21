به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حبیب درگاهی اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی سلامت بانوان هم‌زمان با هفته ملی سلامت بانوان اظهار کرد: توجه به سلامت کارکنان زن، بخشی از برنامه‌های ارتقای توانمندی منابع انسانی است؛ چراکه وضعیت جسمی و روانی نیروها بر عملکرد سازمانی و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم تأثیر می‌گذارد.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را افزایش آگاهی بانوان درباره مراقبت‌های سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و اصلاح سبک زندگی دانست و افزود: آموزش زمانی اثربخش خواهد بود که به رفتارهای روزمره تبدیل شود و افراد بتوانند با شناخت بهتر نیازهای جسمی و روانی خود، از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری کنند.

آموزش مراقبت‌های بارداری و پیشگیری از سرطان‌های زنان

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین با اشاره به محورهای آموزشی این دوره گفت: مراقبت‌های دوران بارداری و موضوعات مرتبط با سلامت زنان با حضور کارشناسان مامایی بررسی شد و راهکارهای شناسایی زودهنگام و پیشگیری از سرطان‌های شایع زنان نیز در برنامه آموزشی قرار داشت.

درگاهی افزود: افزایش آگاهی درباره علائم هشداردهنده بیماری‌ها و اهمیت مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی می‌تواند در تشخیص زودهنگام مشکلات سلامت نقش داشته باشد؛ ازاین‌رو، آموزش و پیشگیری باید در کنار سایر برنامه‌های حمایتی کارکنان دنبال شود.

سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

وی با بیان اینکه سلامت کارکنان به ابعاد جسمی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: در این کارگاه موضوعاتی مانند مشاوره خانواده، مدیریت استرس و شناخت آسیب‌های اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت تا بانوان با راهکارهای مقابله با فشارهای روانی و چالش‌های محیط خانواده و جامعه آشنایی بیشتری پیدا کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین همچنین پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر و آگاهی‌بخشی درباره پیامدهای آن را از محورهای مهم این برنامه برشمرد و بر ضرورت تقویت مهارت‌های فردی و خانوادگی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

درگاهی در پایان با تأکید بر تداوم برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه گفت: فراهم‌کردن محیط کاری سالم و حمایتگر برای کارکنان، به‌ویژه بانوان، باید به‌صورت مستمر دنبال شود؛ زیرا برخورداری از نیروی انسانی سالم و توانمند، زمینه ارائه خدمات مؤثرتر و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای مردم را فراهم می‌کند.



