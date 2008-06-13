پروژه سایت کانتینری ایستگاه سرخس با اعتبار ‪۶۰‬ میلیارد ریال اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدهادی ضیایی مهر ظهر امروز در جمع کارکنان راه آهن سرخس اظهار داشت: شیوه حمل و نقل کانتینری مزایای ویژه ای در زمینه نقل و انتقالات دارد و این این سایت برای جابجایی کانتینر از واگنهای روسی به واگنهای ایرانی و بالعکس طراحی شده است.
مدیرکل راه آهن خراسان رضوی بیان داشت: ایستگاه راهآهن سرخس بزرگترین پایانه ریلی مرزی کشور است و در سه سال اخیر حدود ۳۵۰میلیارد ریال صرف توسعه، تجهیز و رفع گلوگاههای این ایستگاه شده است .
ضیایی مهر تاکید کرد: این سرمایهگذاری موجب افزایش سطح مبادلات واگن بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکمنستان از ۲۵۰واگن به حدود ۳۵۰ واگن در شبانه روز شده است.
این مسئول یادآور شد: در دو ماه ابتدای امسال، حمل و نقل ریلی در سرخس از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: میزان حمل و نقل کالا در زمان یاد شده به ۵۷۰هزار تن رسیده که از این میزان ۱۰۰هزار تن حمل گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد به بندرعباس است.
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