پروژه سایت کانتینری ایستگاه سرخس با اعتبار ‪۶۰‬ میلیارد ریال اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدهادی ضیایی ‌مهر ظهر امروز در جمع کارکنان راه ‌آهن سرخس اظهار داشت: شیوه حمل و نقل کانتینری مزایای ویژه ای در زمینه نقل و انتقالات دارد و این این سایت برای جابجایی کانتینر از واگن‌های روسی به واگن‌های ایرانی و بالعکس طراحی شده است.

مدیرکل راه‌ آهن خراسان رضوی بیان داشت: ایستگاه راه‌آهن سرخس بزرگترین پایانه ریلی مرزی کشور است و در سه سال اخیر حدود ‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال صرف توسعه، تجهیز و رفع گلوگاههای این ایستگاه شده است .

ضیایی‌ مهر تاکید کرد: این سرمایه‌گذاری موجب افزایش سطح مبادلات واگن بین راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکمنستان از ‪ ۲۵۰‬واگن به حدود ‪۳۵۰‬ واگن در شبانه روز شده است.

این مسئول یادآور شد: در دو ماه ابتدای امسال، حمل و نقل ریلی در سرخس از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان حمل و نقل کالا در زمان یاد شده به ‪ ۵۷۰‬هزار تن رسیده که از این میزان ‪ ۱۰۰‬هزار تن حمل گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی ‌نژاد به بندرعباس است.