سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت هوا در چند روز آینده برای بخش کشاورزی، گفت: روز گذشته چهارشنبه ۲۹ مهر ماه در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان، لرستان، همدان، مرکزی، شمال و غرب فارس، جنوب کرمان، هرمزگان، جنوب اصفهان، قزوین، ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان در بعضی از ساعت‌ها شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت بودیم.

وی افزود: امروز پنجشنبه این شرایط علاوه‌بر مناطق یاد شده در برخی نقاط مرکزی اصفهان، غرب یزد، قم، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نیز مورد انتظار است.

وی ادامه داد: جمعه در برخی مناطق شمال غرب استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، کرمان، شمال و ارتفاعات هرمزگان و شرق فارس؛ شنبه در برخی مناطق استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان؛ همچنین یکشنبه در برخی مناطق شمال غرب، غرب، جنوب کرمان، شرق فارس، شمال هرمزگان و ارتفاعات البرز، مرکزی و شرقی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری

علامی در ادامه با اشاره به میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و هشتم ماه سال جاری گفت: این میزان ۵.۵ میلیمتر گزارش شده است. همچنین میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱.۲ میلیمتر بوده است.

وی عنوان کرد: گفتنی است، میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۵.۱ میلیمتر بوده است و بارش سال جاری ۷.۷ درصد بیشتر از بلندمدت اعلام می‌شود.

این کارشناس حوزه هواشناسی ادامه داد: بیشترین میزان بارش در هفته چهارم متعلق به ایستگاه فراشبند در استان فارس به میزان ۴۲.۸ میلیمتر بوده است. در این میان گرم‌ترین منطقه آب‌پخش استان بوشهر به میزان ۴۳.۶ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه هزارکانیان استان فارس به میزان ۲.۲ درجه سلسیوس گزارش می‌شود.

توصیه به کشاورزان

با توجه به پیش‌بینی هواشناسی کشاورزی برای ۴ روز آینده و احتمال وزش باد شدید، هشدارهایی به بهره‌برداران بخش کشاورزی صادر شده است.

این کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو، از کشاورزان، باغداران، دامداران و آبزی‌پروران خواست تا توصیه‌های ایمنی زیر را جدی بگیرند:

با توجه به وزش باد، در باغات و مزارع از انجام عملیات کشاورزی در ساعات بادخیز خودداری و برای نهال‌های تازه‌ کشت شده و درختان جوان از قیم استفاده شود.

در بخش دامداری، از چرای دام در ارتفاعات خودداری شده و محافظت از دام‌ها و رعایت تدابیر ایمنی الزامی است.

در استخرهای پرورش آبزیان نیز افزایش هوادهی برای تأمین اکسیژن کافی، تنظیم غذادهی و بستن دریچه‌ها ضروری است.

ضروری است. در گلخانه‌ها نیز تنظیم تهویه مناسب و شدت نور متناسب با شرایط جوی توصیه شده است.

این کارشناس به طور ویژه بر پرهیز از سمپاشی تأکید کرد و گفت که با توجه به قابلیت بالای پراکندگی سموم در هوای بادخیز، ذرات سم به جای هدف‌گیری مزارع مورد نظر، به مزارع همجوار و طبیعت منتقل شده و علاوه‌بر هدر رفتن هزینه، به محصولات غیرهدف نیز آسیب وارد می‌کند.

غلامی در پایان تاکید کرد: بهره‌برداران باید این توصیه‌ها را در برنامه‌ریزی روزانه فعالیت‌های خود لحاظ کنند.