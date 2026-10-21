به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله رضوانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان البرز، بر استفاده از ظرفیت مساجد و هیئت‌های مذهبی برای تبیین معارف اهل‌بیت(ع) تأکید کرد و برگزاری منسجم مراسم ایام فاطمیه را فرصتی برای تقویت باورهای دینی و گسترش مشارکت مردمی دانست.

وی پیشنهاد داد مراسم عزاداری در مساجد با حضور دسته‌های عزاداری در اجتماعات شبانه ادامه پیدا کند و برای تحقق این برنامه، هماهنگی میان ائمه جماعات و مسئولان مساجد در دستور کار قرار گیرد.

تأکید بر گسترش فعالیت‌های قرآنی در مساجد

امام جمعه الوند با اشاره به ضرورت تقویت برنامه‌های قرآنی در محلات، بر پیگیری جدی‌تر طرح «هر مسجد، یک پایگاه قرآنی» تأکید کرد و گفت: مساجد باید علاوه بر برگزاری مراسم مذهبی، در آموزش و ترویج قرآن کریم و گسترش معارف اهل‌بیت(ع) نیز حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند.

رضوانی با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی و دینی به برنامه‌ریزی مستمر و مشارکت مجموعه‌های مردمی نیاز دارد، افزود: استفاده از ظرفیت ائمه جماعات، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی می‌تواند زمینه حضور بیشتر خانواده‌ها و نسل جوان در برنامه‌های قرآنی را فراهم کند و پیوند جامعه با آموزه‌های دینی را تقویت کند.

وی همچنین موضوع عفاف و حجاب را از محورهای مورد توجه در برنامه‌ریزی فرهنگی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مساجد برای تبیین ارزش‌های دینی و تقویت فرهنگ عفاف در جامعه تأکید کرد.