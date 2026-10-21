موافقت با تغییر کاربری بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی‌الله یزدی با تشریح عملکرد کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۲۰۱ پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مساحت بیش از ۲۰۰ هکتار در این کمیسیون بررسی و با آن‌ها موافقت شد.

وی افزود: در همین مدت، پس از بررسی درخواست‌ها و انطباق آن‌ها با ضوابط قانونی، با ۲۰ پرونده تغییر کاربری به مساحت ۱۵ هکتار مخالفت شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به سازوکار قانونی بررسی درخواست‌ها گفت: بر اساس تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص ضرورت تغییر کاربری در هر استان بر عهده کمیسیونی متشکل از مسئولان حوزه جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی و محیط زیست و نماینده استاندار است که به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل می‌شود.

یزدی تأکید کرد: این کمیسیون تنها موارد ضروری را بررسی و تأیید می‌کند و هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی ممنوع و مشمول جریمه است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح کشور از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون بیان کرد: در این مدت، بیش از ۱۳۱ هزار بازرسی میدانی انجام شده و از تغییر کاربری حدود ۶۶ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشاورزی جلوگیری شده است. همچنین بیش از هفت هزار مجوز قانونی تغییر کاربری برای طرح‌های واگذاری صادر شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به محدودیت منابع خاک قابل کشت در کشور گفت: تنها ۱۰ تا ۱۱ درصد از اراضی کشور قابلیت کشت دارند که از این میزان، یک میلیون هکتار اراضی درجه یک و چهار میلیون هکتار اراضی درجه دو هستند.

به گفته یزدی، پژوهش‌های رسمی نشان می‌دهد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی طی یک دهه اخیر، ظرفیت تولید غذای سالانه برای حدود ۶۸۰ هزار نفر از جمعیت کشور را از بین برده است.

وی در پایان، صیانت از اراضی کشاورزی فارس را به دلیل جایگاه این استان در تولید محصولات زراعی و باغی کشور، از اولویت‌های مدیریت امور اراضی دانست و گفت: بررسی پرونده‌ها با هدف حفاظت از منابع خاک و حفظ ظرفیت تولید محصولات کشاورزی انجام می‌شود و تلاش داریم ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای توسعه‌ای، از خرد شدن و تغییر کاربری بی‌رویه زمین‌های حاصلخیز جلوگیری کنیم.