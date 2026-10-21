به گزارش خبرنگار مهر، رضا آشفته منتقد باسابقه تئاتر که در طی چندسال گذشته چند مرتبه در بیمارستان بستری شده بود، به‌تازگی دوباره در بیمارستان فیروزگر بستری شده است. وی در وضعیت کنونی از عفونت شش‌ها و مشکل دیالیز رنج می‌برد و در انتظار پیوند کلیه است.

رضا آشفته در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمانی خود گفت: دچار تجمع مایع در بدن شده بودم که در بیمارستان فیروزگر برای تخلیه آن اقدام کردند. در حال حاضر تحت درمان هستم و همچنان با مشکل تنگی نفس مواجه‌ام.

وی با اشاره به شرایط جسمانی خود و وابستگی به دیالیز بیان کرد: به دلیل مشکلات کلیوی، بدنم توانایی خون‌سازی مناسبی ندارد و سیستم ایمنی‌ام نیز ضعیف است؛ به همین دلیل با کوچک‌ترین عفونت یا ویروسی بیمار می‌شوم.

این منتقد تئاتر با یادآوری وعده‌های داده‌شده برای پیگیری روند پیوند کلیه خود اظهار کرد: حدود ۲ سال پیش، زمانی که در بیمارستان لقمان بستری بودم و به عفونت خون مبتلا شده بودم، مسئولان وزارت بهداشت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده دادند که در اسرع وقت اقدامات لازم برای پیوند کلیه‌ام انجام شود و از این روند حمایت کنند اما با گذشت ۲ سال، هنوز پیوند کلیه انجام نشده و همچنان ناچارم با جلسات دیالیز به زندگی ادامه دهم.

آشفته با تأکید بر اینکه شرایط فعلی با یک زندگی طبیعی فاصله دارد، افزود: به دلیل ضعف جسمانی و پایین بودن سطح ایمنی بدن، مرتب بیمار می‌شوم و این وضعیت زندگی روزمره‌ام را تحت تأثیر قرار داده است.

وی در پایان با اشاره به هشدار پزشک معالج خود درباره ضرورت تسریع در انجام پیوند کلیه عنوان کرد: پزشکی که اخیراً برایم کاتتر دیالیز را در بیمارستان فیروزگر کار گذاشته است، تأکید کرده که باید هرچه سریع‌تر برای پیوند کلیه اقدام کنم چراکه ادامه دیالیز در بلندمدت می‌تواند شرایط دسترسی عروقی را دشوارتر کند و ممکن است در ماه‌های آینده یا حتی یکی ۲ سال پیش رو، امکان ادامه این روند با محدودیت جدی مواجه شود.