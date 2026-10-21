به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان البرز، با تأکید بر ضرورت پیوند میان سیاست‌گذاری فرهنگی و نیازهای جامعه اظهار کرد: تصمیمات این شورا باید به تقویت همبستگی و برادری میان مردم، استحکام خانواده‌ها و پشتیبانی از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی منطقه منجر شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی زمانی اثرگذار خواهند بود که در زندگی اجتماعی مردم نمود پیدا کنند، افزود: اعضای شورای فرهنگ عمومی باید با شناخت مسائل جامعه و تقویت ارتباط خود با شهروندان، زمینه همراهی و مشارکت بیشتر مردم را فراهم کنند.

پذیرش مردم، شرط اثرگذاری عملکرد مسئولان است

فرماندار شهرستان البرز با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو و مفاهمه در ارتباط میان مردم و مسئولان تصریح کرد: صرف اجرای برنامه‌ها برای تحقق اهداف فرهنگی کافی نیست؛ بلکه رفتار و عملکرد مسئولان باید به‌گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی را تقویت کند و پذیرش اجتماعی لازم برای پیشبرد برنامه‌ها شکل بگیرد.

قاسمی ادامه داد: تقویت قدرت تعامل با مردم، شنیدن دیدگاه‌ها و توجه به مطالبات آنان می‌تواند فاصله میان برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و نیازهای واقعی جامعه را کاهش دهد. از این رو، اعضای شورای فرهنگ عمومی باید علاوه بر طراحی برنامه‌ها، به نحوه اجرا و میزان تأثیرگذاری آن‌ها نیز توجه داشته باشند.

وی با اشاره به نقش خانواده در انتقال ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی گفت: تحکیم بنیان خانواده باید یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های فرهنگی باشد و برنامه‌های این حوزه به تقویت روابط خانوادگی، مسئولیت‌پذیری و افزایش همدلی در جامعه کمک کند.

ظرفیت‌های فرهنگی الوند نیازمند تقویت و برنامه‌ریزی است

فرماندار شهرستان البرز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی شهر الوند اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی، حضور هیئت‌های مذهبی و مشارکت مردم در مناسبت‌های دینی، سرمایه‌های ارزشمندی برای تقویت فرهنگ عمومی منطقه به شمار می‌روند.

قاسمی با تأکید بر ضرورت حمایت از این ظرفیت‌ها افزود: در کنار حفظ و تقویت نقاط قوت، باید کاستی‌های موجود نیز شناسایی شود و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با نیازهای جامعه صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مساجد و هیئت‌های مذهبی می‌توانند در افزایش مشارکت اجتماعی، تقویت ارتباط میان مردم و گسترش ارزش‌های اخلاقی نقش‌آفرین باشند؛ از این رو، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی این مجموعه‌ها و تقویت ارتباط آن‌ها با برنامه‌های شورای فرهنگ عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.



