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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

تقویت خانواده و مساجد باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی البرز باشد

تقویت خانواده و مساجد باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی البرز باشد

البرز- فرماندار شهرستان البرز با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده، خواستار حمایت هدفمند از مساجد و هیئت‌های مذهبی برای ارتقای اثربخشی برنامه‌های فرهنگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان البرز، با تأکید بر ضرورت پیوند میان سیاست‌گذاری فرهنگی و نیازهای جامعه اظهار کرد: تصمیمات این شورا باید به تقویت همبستگی و برادری میان مردم، استحکام خانواده‌ها و پشتیبانی از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی منطقه منجر شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی زمانی اثرگذار خواهند بود که در زندگی اجتماعی مردم نمود پیدا کنند، افزود: اعضای شورای فرهنگ عمومی باید با شناخت مسائل جامعه و تقویت ارتباط خود با شهروندان، زمینه همراهی و مشارکت بیشتر مردم را فراهم کنند.

پذیرش مردم، شرط اثرگذاری عملکرد مسئولان است

فرماندار شهرستان البرز با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو و مفاهمه در ارتباط میان مردم و مسئولان تصریح کرد: صرف اجرای برنامه‌ها برای تحقق اهداف فرهنگی کافی نیست؛ بلکه رفتار و عملکرد مسئولان باید به‌گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی را تقویت کند و پذیرش اجتماعی لازم برای پیشبرد برنامه‌ها شکل بگیرد.

قاسمی ادامه داد: تقویت قدرت تعامل با مردم، شنیدن دیدگاه‌ها و توجه به مطالبات آنان می‌تواند فاصله میان برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و نیازهای واقعی جامعه را کاهش دهد. از این رو، اعضای شورای فرهنگ عمومی باید علاوه بر طراحی برنامه‌ها، به نحوه اجرا و میزان تأثیرگذاری آن‌ها نیز توجه داشته باشند.

وی با اشاره به نقش خانواده در انتقال ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی گفت: تحکیم بنیان خانواده باید یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های فرهنگی باشد و برنامه‌های این حوزه به تقویت روابط خانوادگی، مسئولیت‌پذیری و افزایش همدلی در جامعه کمک کند.

ظرفیت‌های فرهنگی الوند نیازمند تقویت و برنامه‌ریزی است

فرماندار شهرستان البرز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی شهر الوند اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی، حضور هیئت‌های مذهبی و مشارکت مردم در مناسبت‌های دینی، سرمایه‌های ارزشمندی برای تقویت فرهنگ عمومی منطقه به شمار می‌روند.

قاسمی با تأکید بر ضرورت حمایت از این ظرفیت‌ها افزود: در کنار حفظ و تقویت نقاط قوت، باید کاستی‌های موجود نیز شناسایی شود و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با نیازهای جامعه صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مساجد و هیئت‌های مذهبی می‌توانند در افزایش مشارکت اجتماعی، تقویت ارتباط میان مردم و گسترش ارزش‌های اخلاقی نقش‌آفرین باشند؛ از این رو، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی این مجموعه‌ها و تقویت ارتباط آن‌ها با برنامه‌های شورای فرهنگ عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.


کد مطلب 6985628

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