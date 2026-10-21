به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال علوی عصر چهارشنبه در کارگاه عملی آموزشی کارشناسان فناوری شهرستان‌های فارس، از برگزاری تمام‌الکترونیکی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و گفت: استفاده از تجهیزات الکترونیکی در احراز هویت رأی‌دهندگان، شمارش آرا و تجمیع نتایج، سرعت و دقت فرایند انتخابات را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: این دوره از انتخابات با تغییراتی در قانون، شیوه احراز شرایط داوطلبان، تعیین روستاها و تیره‌های عشایری واجد شرایط و نحوه برگزاری همراه است.

۱۲۶ شهر و ۲ هزار و ۵۵۰ روستا آماده برگزاری انتخابات

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس با اشاره به گستردگی تقسیمات کشوری استان گفت: فارس دارای ۳۷ شهرستان، ۹۸ بخش و ۱۲۶ شهر است و بر اساس آمار تأییدشده وزارت کشور، ۲ هزار و ۵۵۰ روستا و تیره عشایری واجد شرایط برگزاری انتخابات هستند.

علوی با قدردانی از تلاش فرمانداران، بخشداران، هیئت‌های اجرایی و نظارت و کارشناسان حوزه‌های سیاسی، انتخابات و فناوری افزود: با وجود دشواری‌های ناشی از شرایط کشور و مشکلات فرایند ثبت‌نام داوطلبان، عوامل اجرایی تلاش کردند هیچ شهر، روستا یا تیره عشایری واجد شرایطی از انتخابات جا نماند.

وی ادامه داد: در دوره گذشته، به دلیل استقبال‌نکردن داوطلبان، امکان برگزاری انتخابات در تعدادی از شهرها و تیره‌های عشایری فراهم نشد، اما در این دوره زمینه برگزاری انتخابات در همه مناطق واجد شرایط مهیا شده است.

احراز هویت بیومتریک مانع ثبت آرای تکراری می‌شود

دبیر ستاد انتخابات فارس، احراز هویت بیومتریک رأی‌دهندگان از طریق اثر انگشت را یکی از قابلیت‌های انتخابات الکترونیکی دانست و گفت: این سازوکار می‌تواند از تخلفاتی مانند ثبت رأی تکراری جلوگیری کند و به افزایش اعتماد عمومی به فرایند انتخابات کمک کند.

علوی با اشاره به زمان‌بر بودن شمارش و قرائت آرا در روش سنتی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ با تعداد زیاد داوطلبان، افزود: شمارش الکترونیکی آرا ضمن کاهش احتمال خطای انسانی، امکان استخراج منظم نتایج هر شعبه را فراهم می‌کند.

وی تسریع در تجمیع آرا و اعلام نتایج را از دیگر مزایای این روش برشمرد و ابراز امیدواری کرد اجرای صحیح فرایندهای الکترونیکی، نگرانی‌ها و اعتراض‌های احتمالی را کاهش دهد و زمینه افزایش اعتماد عمومی و مشارکت در انتخابات‌های آینده را فراهم کند.

تغییر مراجع بررسی صلاحیت داوطلبان

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس با اشاره به تغییرات قانون انتخابات شوراها گفت: در این دوره، برخی سازوکارهای احراز صلاحیت داوطلبان تغییر کرده و تعداد مراجع بررسی صلاحیت از چهار مرجع به پنج مرجع افزایش یافته است.

علوی تقویت جایگاه احزاب را از رویکردهای قانون جدید انتخابات دانست و افزود: حرکت از فعالیت‌های مقطعی انتخاباتی به سمت مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی سیاسی، از محورهای مورد توجه در این قانون است.

وی ابراز امیدواری کرد تقویت نقش احزاب و افزایش مسئولیت‌پذیری آن‌ها در فرایند انتخابات، در آینده به سایر انتخابات کشور نیز تسری پیدا کند.

صیانت از آرای مردم، وظیفه اصلی مجریان انتخابات

دبیر ستاد انتخابات فارس، رعایت قانون، تأمین امنیت و سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم را از مهم‌ترین وظایف مجریان برشمرد و گفت: رأی مردم حق‌الناس است و برگزارکنندگان باید انتخابات را با رعایت کامل قانون و در نهایت صحت و سلامت اجرا کنند.

علوی با تأکید بر اهمیت افزایش مشارکت داوطلبان و رأی‌دهندگان افزود: کمیته‌های مربوط در ستاد انتخابات کشور و استان برای تحقق این هدف فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به تأثیر شرایط کشور و تحولات امنیتی بر زمان‌بندی انتخابات اظهار کرد: فرایند برگزاری انتخابات شوراها تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ قرار گرفت و زمان‌بندی اجرای آن با تغییراتی همراه شد.

علوی در پایان از تلاش داوطلبان، مراجع پنج‌گانه بررسی صلاحیت‌ها، هیئت‌های اجرایی و نظارت و کارشناسان برگزارکننده انتخابات قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد مراحل باقی‌مانده مطابق برنامه‌های اعلامی وزارت کشور و با همکاری دستگاه‌های مسئول انجام شود.