به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به مشکلات موجود در روند تخصیص اعتبارات دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه مسکن، به دلایل مختلف از جمله پایین بودن میزان تخصیص اعتبارات، با محدودیت‌هایی در اجرای پروژه‌ها مواجه هستند.

وی با بیان اینکه موافقت‌نامه‌های اعتباری میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مبنای اجرای بسیاری از طرح‌هاست، افزود: محدودیت منابع اعتباری و تغییر اولویت برخی پروژه‌ها در طول سال، گاهی به جابه‌جایی اعتبارات منجر می‌شود که این مسئله می‌تواند بر روند اجرای طرح‌ها تأثیر بگذارد.

فرماندار رشت با تأکید بر ضرورت توجه به منافع استانی برخی پروژه‌های اجراشده در این شهرستان تصریح کرد: پروژه‌هایی وجود دارند که محل اجرای آن‌ها شهرستان رشت است، اما دامنه بهره‌مندی از خدمات آن‌ها به سطح استان گسترش می‌یابد؛ بنابراین لازم است منابع مالی این طرح‌ها با در نظر گرفتن ماهیت استانی آن‌ها تأمین شود تا فشار اعتباری مضاعفی بر شهرستان وارد نشود.

مناسب‌سازی فضاهای شهری برای سالمندان و ایثارگران ضروری است

«محمدرضا داوطلب» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان، با اشاره به برخی مطالبات جامعه ایثارگری اظهار کرد: بخشی از این مطالبات در قالب مکاتبات و درخواست‌های رسمی پیگیری شده و رسیدگی به آن‌ها نیازمند همکاری و همراهی مسئولان است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مناسب‌سازی فضاها برای افراد سالمند و دارای محدودیت‌های حرکتی، بر لزوم توجه به نیازهای این گروه‌ها در برنامه‌ریزی‌های شهری و ارائه خدمات تأکید کرد.