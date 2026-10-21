دادستان اصفهان خواستار تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان بعدازظهر چهارشنبه در بازدیدی سرزده از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان، روند نگهداری کالاها، وضعیت پرونده‌های بلاتکلیف و نحوه ثبت و مستندسازی اموال را مورد بررسی قرار داد.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی عملکرد مجموعه مسئول در نگهداری و تعیین تکلیف اموال تحت تصرف و همچنین بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مرتبط انجام شد. موسویان در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با مدیران سازمان، بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در نگهداری اموال و جلوگیری از هرگونه آسیب، اتلاف یا تضییع حقوق عمومی تأکید کرد.

تأکید بر شفافیت و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به اهمیت ساماندهی اموال تملیکی اظهار کرد: مدیریت این دارایی‌ها باید با رعایت کامل الزامات قانونی، شفافیت در فرآیندها و نظارت دقیق بر وضعیت کالاها همراه باشد و رسیدگی به پرونده‌های معوق نیز با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و جلوگیری از انباشت طولانی‌مدت اموال در انبارها، از موضوعات مهمی است که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی است.

در جریان این بازدید، اسناد و مدارک مربوط به اموال موجود در انبارها نیز بررسی شد تا از صحت ثبت اطلاعات، طبقه‌بندی اقلام و انطباق مستندات با وضعیت موجود اطمینان حاصل شود.

تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد

موسویان با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سال گذشته تاکنون برای تعیین تکلیف کالاهای بلاتکلیف بیان کرد: با پیگیری‌های دستگاه قضایی و اقدامات مدیران دستگاه‌های مرتبط، بخش قابل توجهی از کالاهای تعیین تکلیف‌نشده تعیین وضعیت شده‌اند و سایر اقلام نیز با شناسایی و ساماندهی مشخص، در مسیر رسیدگی قرار دارند.

وی از تشکیل کارگروه ویژه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اموال تملیکی خبر داد و گفت: در این کارگروه، تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد در اولویت قرار می‌گیرد و پرونده سایر کالاها نیز با سرعت بیشتری بررسی خواهد شد.

تعیین تکلیف به‌موقع کالاهای فسادپذیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه تأخیر در رسیدگی به این اقلام می‌تواند موجب افت کیفیت، کاهش ارزش اقتصادی و تحمیل هزینه‌های بیشتر برای نگهداری آنها شود. ازاین‌رو، تسریع در تصمیم‌گیری‌های قانونی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند از تحمیل خسارت به اموال عمومی جلوگیری کند.

صیانت از اموال عمومی با هماهنگی دستگاه‌های مسئول

دادستان اصفهان در پایان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات مدیران و کارکنان سازمان اموال تملیکی استان، بر ضرورت تقویت همکاری میان این سازمان، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که تعیین تکلیف سریع و قانونی کالاهای موجود در انبارها، علاوه بر جلوگیری از رسوب طولانی‌مدت اموال و کاهش هزینه‌های نگهداری، نقش مهمی در صیانت از حقوق بیت‌المال و ارتقای شفافیت در مدیریت دارایی‌های تحت نظارت دستگاه‌های مسئول دارد.