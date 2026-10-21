دیدار امام جمعه بوشهر با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، با حضور در سازمان تبلیغات اسلامی با حجت‌الاسلام‌ محمد قمی رئیس این سازمان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که حجت‌الاسلام‌ محمد قادری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، و جمعی دیگر از چهره‌های فرهنگی حضور داشتند، مهم‌ترین تحولات اخیر نهضت تبلیغات اسلامی در استان بوشهر، آخرین وضعیت فرهنگی کشور پس از جنگ تحمیلی سوم و راهبردهای مواجهه با تحولات فرهنگی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تبادل نظر درباره نقشه زیست‌بوم فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر از دیگر محورهای این نشست بود.

حاضران در این دیدار ضمن بررسی ظرفیت‌ها و اقتضائات فرهنگی استان، درباره نسبت نقشه زیست‌بوم فرهنگی و اجتماعی بوشهر با تحولات ملی و ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و نهادی در عرصه تبلیغ و فرهنگ گفت‌وگو کردند.

در بخش دیگری از این دیدار، سرود «لبیک سید مجتبی» به‌عنوان اثر جدید رسانه‌ای نهضت تبلیغات اسلامی، با صدای ابوذر روحی که در استان بوشهر تولید شده است، رونمایی شد؛ اثری که در امتداد ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان و با هدف تقویت جریان تولید محتوای فرهنگی و انقلابی به مخاطبان عرضه شده است.

این دیدار در راستای بررسی مسائل روز فرهنگی کشور، تبیین اقتضائات جدید عرصه تبلیغ و تقویت نقش‌آفرینی نهضت تبلیغات اسلامی در مواجهه با تحولات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.