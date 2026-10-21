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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

نوری: دعای خانواده شهدا مایه دلگرمی مسئولان در مسیر خدمت است

نوری: دعای خانواده شهدا مایه دلگرمی مسئولان در مسیر خدمت است

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت گفت: دعای خیر خانواده‌های شهدا مایه دلگرمی مسئولان در مسیر خدمت به مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری عصر چهارشنبه دیدار با خانواده شهید احمد گریوانی با اشاره به تأثیر معنوی حضور در کنار خانواده شهدا گفت: سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان با دیدار خانواده شهید احمد گریوانی رنگ و بوی معنوی گرفت.

وی با اشاره به اینکه شهدا در مسیر عشق و ایمان، هیچ حد و مرزی برای خود قائل نبودند، افزود: خوشا به حال کسانی که رفتند و رد عاشقی را از خود به یادگار گذاشتند.

استاندار خراسان‌شمالی با تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: به دعای خانواده‌های شهدا نیازمندیم و دعای خیر آنان مایه دلگرمی مسئولان در مسیر خدمت است.

کد مطلب 6985654

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