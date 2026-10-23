امیرنژاد: پشتیبانی از کشاورزان با طرح «همت» فراهم می شود

حسن امیرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز همکاری در سال گذشته برای حمایت از شالیکاران اظهار کرد: تجربه این همکاری امسال به بخش‌های دیگری از جمله دامداری، گلخانه، پرورش ماهی و تولید عسل گسترش یافته است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه با بیان اینکه کشاورزان در تأمین غذای جامعه و تحقق امنیت غذایی نقش مهمی دارند، افزود: کشاورزی گیلان به دلیل خرده‌مالک بودن، بهره برداران زیادی دارد و حمایت دولت و بانک‌ها برای تقویت این بخش ضروری است. پست‌بانک نیز در این زمینه نقش موثری ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اختصاص یک‌ودو هم همت در فاز نخست طرح «همت» گفت: افزون بر بخش‌هایی مانند دامداری، گلخانه، پرورش ماهی و تولید عسل، واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری زیتون، چای، برنج و بادام‌زمینی و نیز سردخانه های دارای سورتینگ می‌توانند از ظرفیت‌های پست‌بانک بهره‌مند شوند.

امیر نژاد با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، حمایت صرف از واحدهای بزرگ نیست و کشاورزان و تولیدکنندگان خرد نیز در اولویت قرار دارند، گفت: در راستای اجرای طرح «همت» زمینه‌هایی همکاری دو مجموعه برای تسهیل ارائه خدمات بانکی به بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی بررسی شده است.

وی تصریح کرد: کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی با مراجعه به شعب پست بانک شهرستان و دریافت فرمهای لازم با تایید مراکز جهاد کشاورزی مستقر در دهستان ها و مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به تایید فعالیت های مرتبط کشاورزی جهت دریافت وام اقدام کنند.