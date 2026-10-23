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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

امیرنژاد: پشتیبانی از کشاورزان با طرح «همت» فراهم می شود

امیرنژاد: پشتیبانی از کشاورزان با طرح «همت» فراهم می شود

آستانه اشرفیه- مدیر جهادکشاورزی آستانه‌ اشرفیه با اشاره به اجرای طرح«همت» و اختصاص تسهیلات به بخش کشاورزی گفت: این طرح با حمایت‌ بانکی زمینه پشتیبانی از کشاورزان را فراهم می کند.

حسن امیرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز همکاری در سال گذشته برای حمایت از شالیکاران اظهار کرد: تجربه این همکاری امسال به بخش‌های دیگری از جمله دامداری، گلخانه، پرورش ماهی و تولید عسل گسترش یافته است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه با بیان اینکه کشاورزان در تأمین غذای جامعه و تحقق امنیت غذایی نقش مهمی دارند، افزود: کشاورزی گیلان به دلیل خرده‌مالک بودن، بهره برداران زیادی دارد و حمایت دولت و بانک‌ها برای تقویت این بخش ضروری است. پست‌بانک نیز در این زمینه نقش موثری ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اختصاص یک‌ودو هم همت در فاز نخست طرح «همت» گفت: افزون بر بخش‌هایی مانند دامداری، گلخانه، پرورش ماهی و تولید عسل، واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری زیتون، چای، برنج و بادام‌زمینی و نیز سردخانه های دارای سورتینگ می‌توانند از ظرفیت‌های پست‌بانک بهره‌مند شوند.

امیر نژاد با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، حمایت صرف از واحدهای بزرگ نیست و کشاورزان و تولیدکنندگان خرد نیز در اولویت قرار دارند، گفت: در راستای اجرای طرح «همت» زمینه‌هایی همکاری دو مجموعه برای تسهیل ارائه خدمات بانکی به بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی بررسی شده است.

وی تصریح کرد: کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی با مراجعه به شعب پست بانک شهرستان و دریافت فرمهای لازم با تایید مراکز جهاد کشاورزی مستقر در دهستان ها و مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به تایید فعالیت های مرتبط کشاورزی جهت دریافت وام اقدام کنند.

کد مطلب 6985661

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