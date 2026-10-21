به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد احمدی مجرد شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم آستانه‌اشرفیه با قدردانی از حضور مبعتث شده در صحنه در حدود ۸ ماه ، اظهار کرد:حضور مردم برای خنثی‌کردن توطئه دشمنان و لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه غفلت از موارد مورد تأکید قرآن کریم است، افزود:غفلت به معنای سستی، سهل‌انگاری، ضعف نفس و بی‌توجهی به امور دینی و مذهبی است.

وی روی گردانی از خدای متعال، فراموش کردن خدا و غفلت از روز قیامت را از عوامل غفلت برشمرد و گفت: فراموشی اسلام و ارزش‌های دینی می‌تواند انسان را از مسیر حق دور کند.نمونه دوست و همنشین ناباب ممکن است انسان را از مسیر خداشناسی و دین‌داری منحرف سازد.

حجت‌الاسلام احمدی مجرد با اشاره به ضرورت توجه به گذشته و حال افزود: غفلت به معنای بی‌خبری و بی‌توجهی است؛ کسانی که چشم و گوش خود را بر حقیقت و واقعیت ها می‌بندند، حضور مردم در صحنه و ایثار و ازخودگذشتگی آنان را نمی‌بینند.

بی‌تفاوتی در برابر ستم، نشانه تباهی جامعه است

وی با بیان اینکه گاهی انسان‌ها چنان در خواب غفلت فرومی‌روند که با تلنگر و تذکر بیدار نمی‌شوند و ممکن است با ضربه دشمن به خود آیند، ادامه داد:بی‌تفاوتی یک ملت نسبت به مفاسد و ستم، نشانه مرگ و تباهی آن جامعه است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی آستانه‌اشرفیه با اشاره به حضور مبعوث گونه مردم در دفاع از جمهوری اسلامی ،اظهار کرد: مدافعان نظام از قشر کم‌درآمد، اما مؤمن و بصیر جامعه هستند؛ درحالی که مخالفان از قشر مرفه بی‌درد و بی بصیرت‌ اند.

وی با بیان اینکه برای یک ایرانی ننگ است که کودکان و نوجوانان را به خوش‌بینی نسبت به دشمنان فراخواند افزود: برخی از امکانات کشور بهره می‌برند، اما به نظام، کشور و انقلاب پشت می‌کنند.

حجت‌الاسلام احمدی مجرد با اشاره فعالیت برخی افراد در کانال‌های لس‌آنجلسی گفت: فردی که خود را مخالف معرفی می‌کنند اما حقایق را همان‌گونه که هست می‌بینند؛می گوید:« ایران جهان را متحیر کرده است».

وی تحریم‌های بیش از ۴۰ ساله را به ایران را یادآور شد و گفت ایران به واسطه عظمت ملت، ولایت، خون شهدا و ایثار جوانان، به قدرتی برتر در آسیا و جهان تبدیل شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی آستانه‌اشرفیه ادامه داد: تحولات جهان چون آشوب های فرانسه مربوط به جنگ ایران و آمریکا است.

وی بسته ماندن تنگه هرمز را ابزاری عنوان کرد و گفت:برخی افراد با سخنان و نوشته‌های خود به دشمن کمک می‌کنند که باید گفت:عظمت و قدرت ایران فراتر از نفاق این افراد است.