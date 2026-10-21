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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

احمدی: غفلت از ارزش‌های دینی جامعه را در برابر دشمن آسیب‌پذیر می‌کند

احمدی: غفلت از ارزش‌های دینی جامعه را در برابر دشمن آسیب‌پذیر می‌کند

آستانه اشرفیه - رئیس عقیدتی‌سیاسی نیروی انتظامی آستانه‌اشرفیه با اشاره به پیامدهای بی‌توجهی به ارزش‌های دینی گفت: غفلت از ارزش‌های دینی، جامعه را در برابر دشمن آسیب‌پذیر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد احمدی مجرد شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم آستانه‌اشرفیه با قدردانی از حضور مبعتث شده در صحنه در حدود ۸ ماه ، اظهار کرد:حضور مردم برای خنثی‌کردن توطئه دشمنان و لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه غفلت از موارد مورد تأکید قرآن کریم است، افزود:غفلت به معنای سستی، سهل‌انگاری، ضعف نفس و بی‌توجهی به امور دینی و مذهبی است.

وی روی گردانی از خدای متعال، فراموش کردن خدا و غفلت از روز قیامت را از عوامل غفلت برشمرد و گفت: فراموشی اسلام و ارزش‌های دینی می‌تواند انسان را از مسیر حق دور کند.نمونه دوست و همنشین ناباب ممکن است انسان را از مسیر خداشناسی و دین‌داری منحرف سازد.

حجت‌الاسلام احمدی مجرد با اشاره به ضرورت توجه به گذشته و حال افزود: غفلت به معنای بی‌خبری و بی‌توجهی است؛ کسانی که چشم و گوش خود را بر حقیقت و واقعیت ها می‌بندند، حضور مردم در صحنه و ایثار و ازخودگذشتگی آنان را نمی‌بینند.

بی‌تفاوتی در برابر ستم، نشانه تباهی جامعه است

وی با بیان اینکه گاهی انسان‌ها چنان در خواب غفلت فرومی‌روند که با تلنگر و تذکر بیدار نمی‌شوند و ممکن است با ضربه دشمن به خود آیند، ادامه داد:بی‌تفاوتی یک ملت نسبت به مفاسد و ستم، نشانه مرگ و تباهی آن جامعه است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی آستانه‌اشرفیه با اشاره به حضور مبعوث گونه مردم در دفاع از جمهوری اسلامی ،اظهار کرد: مدافعان نظام از قشر کم‌درآمد، اما مؤمن و بصیر جامعه هستند؛ درحالی که مخالفان از قشر مرفه بی‌درد و بی بصیرت‌ اند.

وی با بیان اینکه برای یک ایرانی ننگ است که کودکان و نوجوانان را به خوش‌بینی نسبت به دشمنان فراخواند افزود: برخی از امکانات کشور بهره می‌برند، اما به نظام، کشور و انقلاب پشت می‌کنند.

حجت‌الاسلام احمدی مجرد با اشاره فعالیت برخی افراد در کانال‌های لس‌آنجلسی گفت: فردی که خود را مخالف معرفی می‌کنند اما حقایق را همان‌گونه که هست می‌بینند؛می گوید:« ایران جهان را متحیر کرده است».

وی تحریم‌های بیش از ۴۰ ساله را به ایران را یادآور شد و گفت ایران به واسطه عظمت ملت، ولایت، خون شهدا و ایثار جوانان، به قدرتی برتر در آسیا و جهان تبدیل شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی آستانه‌اشرفیه ادامه داد: تحولات جهان چون آشوب های فرانسه مربوط به جنگ ایران و آمریکا است.

وی بسته ماندن تنگه هرمز را ابزاری عنوان کرد و گفت:برخی افراد با سخنان و نوشته‌های خود به دشمن کمک می‌کنند که باید گفت:عظمت و قدرت ایران فراتر از نفاق این افراد است.

کد مطلب 6985666

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