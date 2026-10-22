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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

هفته دهم لیگ بیست و ششم؛

تراکتور در اندیشه عبور از نفت و آتش؛ پیروزی برای فراموشی حاشیه خبرساز

تراکتور در اندیشه عبور از نفت و آتش؛ پیروزی برای فراموشی حاشیه خبرساز

نخستین دیدار هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور تحت تاثیر لغو بازی جنجالی هفته گدشته تراکتور و ملوان بندرانزلی برگزار خواهد شد. با این حال تبریزی ها امیدوارند در این دیدار به برتری برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۷ امروز پنجشنبه بین تیم های تراکتور تبریز و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه یادگار امام برگزار می شود.

دیداری که ناخواسته تحت تاثیر لغو بازی پیشین تراکتوری ها مقابل ملوان بندرانزلی به دلیل آنچه توهین از سوی تماشاگران بیان می شود قرار گرفته است تا نه تنها موارد فنی و تاکتیکی مورد توجه باشد بلکه محمدرضا زنوزی مالک تراکتور و روح اله محمدی مدیرعامل صنعت نفت آبادان نیز در خصوص حاشیه های احتمالی این دیدار مطرح شود.

تیم تبریزی با توجه به کیفیت بازیکنان و امتیاز میزبانی، در این مسابقه برای کسب سه امتیاز وارد زمین خواهد شد تا فاصله خود با صدر جدول را حفظ کند و در جمع مدعیان جام بماند.

در سوی دیگر صنعت نفت آبادان با شرایطی متفاوت نسبت به هفته‌های ابتدایی فصل به تبریز سفر می‌کند. این تیم در هفته نهم موفق شد آلومینیوم اراک را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و نخستین پیروزی فصل خود را با بازگشت سیروس پورموسوی جشن بگیرد. این پیروزی برای تیمی که هفته‌ها در کسب سه امتیاز ناکام مانده بود، از نظر روحی اهمیت زیادی دارد برزیلی های فوتبال ایران حالا با اعتمادبه‌نفس بیشتری مقابل تراکتوری قرار می گیرد که با مصدومیت چند بازیکن کلیدی مثل مهدی ترابی، مهدی حسینی و محمد نادری دست و پنجه نرم می کند.

کد مطلب 6985667
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      همه شهرهای ایران عزیز انزالی تهران و غیره برادران ما هستن و ما بهشون احترام میزاریم اما یه عده قصد بدی دارن و در ورزشگاه شعار نژاد پرستانه می‌دهند و فدراسیون باید بیدار باشد و از انها حمایت نکند تا آرامش همیشگی پایدار باشد

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