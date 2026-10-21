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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

ورود سامانه بارشی ناپایدار به ایلام؛هشدار نسبت به خطر صاعقه

ورود سامانه بارشی ناپایدار به ایلام؛هشدار نسبت به خطر صاعقه

ایلام - کارشناس هواشناسی ایلام از ورود سامانه بارشی ناپایدار، احتمال رخداد رعد و برق و خطر صاعقه در استان خبر داد.

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: تا اواخر هفته با عبور سامانه ناپایدار بارشی، احتمال رخداد رگبار، بارش باران و رعد و برق در سطح استان وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به ماهیت این سامانه افزود: تا روز پنجشنبه استان تحت تاثیر این سامانه ناپایدار قرار دارد، اما این سیستم پرقدرتی نیست و انتظار بارش موثر و چشمگیری از آن نداریم.

این کارشناس هواشناسی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با توجه به حاکمیت شرایط همرفتی در جو استان، خطر صاعقه وجود دارد و این شرایط می‌تواند بارش‌های نقطه‌ای و لحظه‌ای شدید را به همراه داشته باشد که نیازمند احتیاط شهروندان است.

میهن‌پرست در پایان خاطرنشان کرد: از نظر پتانسیل جوی، هنوز سیستم‌های بارشی قوی و زمستانه در استان شکل نگرفته است و شهروندان باید برای تغییرات ناگهانی شرایط جوی آماده باشند.

کد مطلب 6985668

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