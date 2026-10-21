برداشت برنج از شالیزارهای شهرستان دره شهر آغاز شد

زاهد زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:عملیات برداشت برنج در روزهای اخیر در شهرستان آغار گردیده که عمده ارقام کشت شده عنبربو، فجر،شمیم،هاشمی و علی کاظمی است.

وند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره‌شهر گفت: تعداد ۱۰ کمباین بومی شهرستان و ۱۰ کمباین غیربومی کار برداشت از شالیزارها را انجام داده و فعالیت ۶ کارگاه برنجکوبی سبب تسریع در تبدیل شلتوک تولیدی به برنج می شود.

وی افزود:دره‌شهر یکی از قطب‌های تولید محصول برنج در استان ایلام به شمار می آید که این محصول علاوه بر مصرف داخلی شهرستان، روانه بازار استان‌های همجوار می شود.

وی ادامه داد: بارندگی‌های شدید و تگرگ ۱۲مهرماه در این شهرستان سبب خسارت شدید به بخشی از مزارع و همچنین کاهش عملکرد شده است.