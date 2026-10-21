باخت فنی استقلال مشهد در هفته نخست لیگ برتر والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر ماه) فصل جدید لیگ برتر والیبال در حالی آغاز شد که قرار بود ساعت ۱۶ تیم استقلال مشهد در اصفهان مهمان تیم فولاد مبارکه سپاهان در سالن ۲۵ آبان باشد؛ اما پیش از آغاز این بازی، باخت تیم استقلال اعلام شد.

تا ساعت ۱۲ امروز، ترکیب تیم استقلال در مصاف با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان مشخص شده بود و قرار بود طبق برنامه، بازی انجام شود؛ اما به بدلیل بدهی تیم استقلال این بازی لغو و باخت فنی استقلال اعلام شد تا این تیم مشهدی اولین باخت خود در لیگ برتر والیبال را این‌گونه تجربه کند.

طبق اعلام فدراسیون، سازمان لیگ فدراسیون والیبال در راستای احقاق حقوق بازیکنان، مربیان و اعضای خانواده والیبال و با توجه به اینکه تیم استقلال به تعهدات خود عمل نکرده بود، اجازه بازی نداد و باخت فنی برای این تیم در نظر گرفت. همچنین تیم مس رفسنجان نیز که این هفته میزبان شهرداری ارومیه بود، به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود اجازه بازی دریافت نکرد و با باخت فنی روبرو شد.

بر اساس آیین‌نامه سازمان لیگ، چنانچه تیمی در دو مسابقه متوالی با باخت فنی مواجه شود، از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته خواهد شد.

پیش از این موضوع، تیم‌داری استقلال در مشهد نیز در حاله‌ای از ابهام قرار داشت و تنها ۴۸ ساعت مانده به شروع لیگ، نمایندگان باشگاه خبر نهایی تیم‌داری خود در مشهد را اعلام کردند. با وجود آنکه تیم در اصفهان حاضر شده بود اما با دست خالی این شهر را ترک کرد.