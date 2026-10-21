به گزارش خبرنگار مهر،جعفر گوهرگانی عصر چهارشنبه در ادامه سفر استانی به استان ایلام، ظرفیت‌های زیرساختی و کشاورزی شهرستان ایوان در بازدید از ایستگاههای پمپاژ ، سد کنگیر و اراضی باغات انگور منطقه سیاهگل، مورد بررسی قرار گرفت.

گوهرگانی بیان کرد: در این بازدید، وضعیت زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب، ظرفیت اراضی شیبدار، زمین‌های بایر و فاقد کشت و راهکارهای بهره‌برداری مؤثر از این اراضی در چارچوب توسعه پایدار بخش کشاورزی بررسی شد.

وی عنوان کرد:توسعه زیرساخت‌های آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب، از محورهای کلیدی ارتقای بهره‌وری در اراضی مستعد کشاورزی است؛ موضوعی که در شهرستان ایوان، با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده در محدوده سد کنگیر و منطقه سیاهگل، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های تولیدی و تقویت اقتصاد کشاورزی منطقه باشد.

وی افزود: سایتهای باغبانی بخش زرنه از جمله زیرساخت‌های مهم کشاورزی شهرستان ایوان به شمار می‌رود که با هدف تأمین آب اراضی کشاورزی و توسعه آبیاری نوین احداث شده است.

وی اضافه کرد:این طرح، تبدیل اراضی دیم به آبی، افزایش تولید در واحد سطح، بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و ایجاد فرصت‌های شغلی از اهداف اجرای شبکه عنوان شده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود:در همین چارچوب، بهره‌گیری از ظرفیت ایستگاه پمپاژ و شبکه‌های انتقال آب، در کنار بررسی فنی و اقتصادی امکان توسعه کشت در اراضی شیبدار، می‌تواند به استفاده مؤثرتر از منابع و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش کشاورزی کمک کند.

وی گفت: فعال‌سازی اراضی بایر و توسعه الگوهای مناسب کشت، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، از منظر ایجاد اشتغال پایدار، تقویت درآمد خانوارهای روستایی و کاهش زمینه‌های مهاجرت از مناطق روستایی اهمیت دارد. تحقق این اهداف مستلزم انطباق برنامه‌های توسعه‌ای با ظرفیت منابع آب، شرایط خاک، ویژگی‌های اقلیمی و توجیه اقتصادی طرح‌هاست.

گوهرگانی ادامه داد: از دیگر محورهای قابل توجه در توسعه کشاورزی منطقه، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای گسترش باغات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آب موجود است؛ موضوعی که در گزارش‌های منتشرشده درباره محدوده کنگیر و توسعه باغات انگور و پسته در شهرستان ایوان نیز مورد توجه قرار گرفته است.