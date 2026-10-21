جزئیات ۱۶ مصوبه شورای عالی بیمه سلامت؛پرداخت ۷۰ درصد هزینه دندانپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، صد و دوازدهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت با حضور تمامی اعضا برگزار شد و در جریان آن ۱۶ مصوبه در حوزه‌های مختلف به تصویب رسید.

سعید معنوی، دبیر شورای عالی بیمه سلامت، درباره مهم‌ترین مصوبات این جلسه، گفت: یکی از مهم‌ترین تصمیمات شورا، قرار گرفتن خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی و عمومی غیردولتی تحت پوشش بیمه‌های پایه بود که بر اساس آن بیمه‌ها ۷۰ درصد هزینه این خدمات را پرداخت خواهند کرد.

وی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات مهم شورا افزود: پیوند قلب به طور کامل تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفت و از این پس این خدمت پیچیده و تخصصی به صورت رایگان در کشور ارائه خواهد شد. همچنین سازمان‌های بیمه‌گر متعهد شدند حق الزحمه پزشکان غیرتمام وقت فعال در حوزه پیوند اعضاء را معادل پزشکان تمام وقت پرداخت کنند تا تفاوتی در ارائه خدمت به بیماران وجود نداشته باشد.

بستری رایگان سه دهک اول و بازنشستگان در انتظار تامین منابع

دبیر شورای عالی بیمه سلامت درباره حمایت از اقشار هدف گفت: سرانه مورد نیاز برای پوشش سه دهک اول و بازنشستگان تعیین و برای تامین منابع مالی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است. در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، از سال آینده تمامی خدمات بستری و اورژانسی این گروه‌ها در مراکز دولتی به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

آغاز اجرای آزمایشی بیمه مراقبت در منزل

معنوی از ورود مراقبت در منزل به پوشش بیمه پایه برای نخستین بار خبر داد و تصریح کرد: اجرای این طرح به مدت یک سال به صورت آزمایشی در استان تهران آغاز می‌شود و بیماران مبتلا به نارسایی قلبی می‌توانند از خدمات مراقبت در منزل با پوشش ۷۰ درصدی بیمه‌های پایه بهره‌مند شوند.

گسترش دسترسی بیماران به دارو و خدمات تنفسی

وی با اشاره به اصلاح دستورالعمل پوشش داروی تریپاراتاید برای درمان پوکی استخوان گفت: در مصوبه جدید محدودیت‌های سنی این دارو حذف شده و از این پس همه بیماران واجد شرایط بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت می‌توانند از پوشش بیمه‌ای آن استفاده کنند.

دبیر شورای عالی بیمه سلامت همچنین افزود: در مناطق دارای برنامه پزشک خانواده، پزشکان عمومی نیز مجاز خواهند بود اسپری‌های استنشاقی بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن ریوی را تجویز کنند؛ اقدامی که دسترسی بیماران روستایی، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، ۶۴ شهر مجری برنامه پزشکی خانواده و استانهای فارس و مازندران را به خدمات درمانی تسهیل می‌کند.

سازوکار جدید برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی

معنوی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات مهم شورا گفت: پیشنهاد ایجاد سازوکاری پایدار برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی به تصویب رسید و قرار است در دولت بررسی شود. بر اساس این پیشنهاد، هر بیمه پایه از طریق یک بانک عامل و با تضمین دولت امکان پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی را خواهد داشت.

اختصاص ۵ درصد منابع بیمه‌ها به پیشگیری و خودمراقبتی

وی ادامه داد: برای نخستین بار مقرر شد بیمه‌های پایه پنج درصد منابع خود را به حوزه پیشگیری، خودمراقبتی، ارتقای سواد سلامت و برنامه‌های غربالگری اختصاص دهند تا سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری به صورت رسمی در نظام بیمه‌ای کشور نهادینه شود.

حمایت از پزشکان عمومی در اورژانس

دبیر شورای عالی بیمه سلامت در پایان اظهار کرد: بر اساس آخرین مصوبه شورا، درخواست‌های مشاوره پزشکان عمومی شاغل در اورژانس نیز همانند گروه‌های تخصصی محاسبه و پرداخت خواهد شد تا نقش این پزشکان در ارائه خدمات درمانی بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.