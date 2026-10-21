استاندار لرستان: پرداخت حقوق و بهبود رفاه پرستاران با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در پانزدهمین رویداد گفت‌وگوی اجتماعی استان که روز چهارشنبه با حضور جمعی از اعضای جامعه پرستاری برگزار شد، بر ضرورت پیگیری مطالبات شغلی، معیشتی و رفاهی پرستاران و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط فعالیت آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مهم پرستاران در نظام سلامت و درمان کشور اظهار کرد: در این نشست، موضوعات و چالش‌های تخصصی جامعه پرستاری در سطح ملی و استانی مطرح و بررسی شد و مقرر است مسائل مرتبط با حوزه ملی از طریق مکاتبه با رئیس‌جمهور پیگیری شود.

استاندار لرستان با تفکیک مطالبات ملی و استانی پرستاران افزود: بخشی از مشکلات و مطالبات مطرح‌شده به حوزه مدیریت استان مربوط است که در این زمینه بر ضرورت توجه ویژه و عملی دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت حقوق و تأمین رفاهیات پرستاران تأکید کرده‌ایم.

تأکید بر تأمین زمین برای مسکن پرستاران

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین زمین مناسب برای مسکن پرستاران را از موضوعات مهم قابل پیگیری در استان دانست و بر استفاده از املاک و اراضی فاقد کاربری دانشگاه علوم پزشکی برای این منظور تأکید کرد.

وی اظهار کرد: موضوع تأمین زمین مورد نیاز مسکن پرستاران در کمیسیون ماده ۵ و شورای برنامه‌ریزی استان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا زمینه پیگیری و پیشبرد این موضوع فراهم شود.

استاندار لرستان همچنین از پیگیری مستمر این مسئله خبر داد و گفت: کمیته‌ای نیز به‌صورت پیوسته این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.

شایسته‌سالاری و ارتقای شغلی پرستاران

نماینده عالی دولت در لرستان در ادامه، بر ضرورت رعایت شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی‌های جامعه پرستاری در فرصت‌های ارتقای شغلی تأکید کرد.

شاهرخی با اشاره به اهمیت ایجاد فرصت‌های مناسب برای پیشرفت حرفه‌ای کارکنان نظام سلامت بیان کرد: توجه به شایستگی‌ها و فراهم‌کردن زمینه ارتقای شغلی می‌تواند در افزایش انگیزه کارکنان مؤثر باشد؛ موضوعی که با توجه به جایگاه پرستاران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های نظام سلامت، اهمیت بیشتری دارد.

وی در پایان بر ضرورت پیگیری مطالبات جامعه پرستاری در حوزه‌های حقوق و رفاهیات، مسکن و فرصت‌های شغلی تأکید کرد؛ مطالباتی که رسیدگی به آن‌ها در چارچوب مسئولیت دستگاه‌های مربوط و ظرفیت‌های مدیریتی استان دنبال خواهد شد.